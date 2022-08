Rufián aterra a la televisió: 8TV el fitxa per presentar un programa

🤔🤔🤔



Més info a les 19 h pic.twitter.com/diQ77NYTo7 — 8tv.cat (@8tvcat) August 21, 2022

Nicola Pedrazzoli ha posat tota la carn a la graella.amb noves cares per a la cadena, però molt conegudes per a Catalunya. Fa cinc dies, el canal de televisió anunciava que l'exdirector de TV3,, presentarà un programa amb col·laboradors com la tertulianai l'exdirector de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo.Ara, el nou anunci, que ha avançat El Periódico, tampoc es queda curt: El diputat d'ERC al Congrés i alcaldable per Santa Coloma de Gramenet,, ha arribat a un acord amb 8TV per emetre La Fábrica, el seu programa de Youtube -amb bones xifres de repercussió-, a la cadena. Es podrà veure, la franja horària de més audiència.L'espai de Rufián a la televisió de Pedrazzoliel diputat farà entrevistes a personatges diversos del panorama espanyol, que podran ser actors, cantants, polítics, empresaris o youtubers, entre altres., segons les fonts consultades. És a dir, adquirirà elements més propis de la televisió convencional.A partir d'ara,Al mes, tres es faran des de l'escenari que ha utilitzat fins ara i la quarta s'enregistrarà des d'un lloc diferent de Barcelona i la seva àrea metropolitana.Aquest migdia, 8TV ha penjat un enigmàtic vídeo al seu compte de Twitter on es veia un home d'incògnit- vestit de negre, amb gorra i ulleres de sol- col·locar una senyera al cim d'una muntanya. Alguns dels usuaris de la xarxa social ja apuntaven, aleshores, la semblança de l'home amb Rufián. A les 19:00 hores, la cadena ha promès més detalls.

