Foment crearà una comissió amb un projecte per ampliar l'aeroport sense afectar la Ricarda

El president de, ha assegurat aquest divendres que un projecte tècnic d'experts aeroportuaris demostra que es pot ampliar l'Aeroport de Barcelona-el Prat sense afectar, i ha avançat que la patronal impulsarà una comissió per "recuperar el consens institucional" per ampliar-lo.En una entrevista de Catalunya Ràdio, ha assegurat que aquest projecte tècnic assegura quede l'Aeroport per convertir-lo en un hub intercontinental, de manera que l'ampliació no afectaria a les zones de la Ricarda ni del Remolà, ha assegurat.Ha detallat que en la primera junta directiva després de les eleccions de la patronal de juliol, prevista pel 5 de setembre, crearan la comissió peramb experts aeroportuaris, empresaris, referents del camp acadèmic i el d'innovació i de l'àmbit civil, entre d'altres."Pensem que és fonamental poder recuperar" sobre l'ampliació, que finalment es va descartar per discrepàncies especialment en l'afectació a la Ricarda que implicaven ampliar la tercera pista uns 500 metres, ha recordat Sánchez Llibre, que va ser reelegit president de la patronal al juliol.Volen "fer extensiu" aquest consensha assegurat, i ha destacat que, si es resol efectivament l'afectació a la Ricarda, s'haurà superat una de les dificultats que van impedir l'acord, segons ell.Preguntat pel gasoductei pels dubtes de França davant la connexió gasística, ha sostingut que ha d'"entrar en joc la diplomàcia europea" per abordar l'assumpte amb el govern francès i treballar perquè sigui possible impulsar-lo, amb l'objectiu també deamb Rússia.Sánchez Llibre ha discrepat amb la postura del conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat,, que considera que el Midcat seria una solució parcial i complexa: "No comparteixo els seus dubtes", i ha dit que hi ha hagut miopia d'estats europeus en el conflicte entre Rússia i Ucraïna.Sobre l'eventual pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI), ha recordat que aposten per incrementar no només el SMI, sinó per impulsarque creu que hauria d'incloure també l'actualització de les pensions més baixes segons l'Índex de Preus de Consum (IPC).

