França frena el Midcat: «Tardaria molt i no respondria a la crisi actual»

no ha acollit amb entusiasme les aspiracions de construir un gasoducte travessant els Pirineus per uniri ha valorat que el projecte del"trigaria molt a estar operatiu" i "per tant, no respondria a la crisi actual". Així ho expressa un comunicat del govern francès.La reacció de França, que seria l'encarregada de distribuir aquest gas al centre del continent, es produeix en pleper transportar gas algerià a través de Catalunya a la resta d'Europa. Mentre el govern espanyol va afirmar que en vuit o nou mesos podia estar acabat , Giró va demanar realisme: "No serà fàcil ni ràpid", va aclarir.Tot i això,no passen pel seu millor moment després de la crisi desencadenada al juny pel suport de Madrid al pla del Marroc sobre el Sàhara Occidental, per la qual cosa el subministrament s'ha reduït significativament.També el canceller alemany, va assegurar que el Midcat "contribuiria en gran mesura" a facilitar el subministrament d'energia, extremadament debilitat per la guerra d'Ucraïna. Scholz és un dels més interessats que es reactivi aquest projecte pel fet que Alemanya és un dels països europeus més dependents de les importacions de gas rus, per al qual es busca alternatives.El govern francès assegura que ja veu amb bons ulls les dues interconnexions de gas que existeixen entre França i la península Ibèrica i que passen pelEs tracta de dues línies que, segons el ministeri, "s'estan utilitzant a ple rendiment" des de l'esclat de la guerra a Ucraïna. En la mateixa línia, França recorda que el projecte del Midcati es va tombar perquè el mercat no havia mostrat "interès comercial" per aquesta proposta d'interconnexió. Aleshores es buscaven vies alternatives al gas rus arran de l'annexió de

