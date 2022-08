La pluja no dona treva i manté 17 comarques en perill

Són dies dei aquest dijous, encara que de forma menor, encara serà protagonista. Per aquest motiu, el Servei Meteorològic de Catalunya encara manté en perill moderat un total de 17 comarques. En tots aquests indrets es poden acumular més de 20 litres en 30 minuts i els ruixats poden anar acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra.En concret, durant la matinada el perill moderat al, l', el, el, l', el, el, el Barcelonès, el, el, eli la. De cara a la tarda, el mateix perill serà al Vallès Oriental, el Maresme, la Selva, el, ellai elNo són els únics avisos del. Durant la matinada d'aquest dijous també hi ha alerta moderada per vent ali durant el matí s'hi sumaran eli el. Per altra banda, també hi ha perill moderat per l'estat de la mar a l', un avís que serà vigent fins divendres. La inestabilitat serà, doncs, la que tornarà a marcar el dia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor