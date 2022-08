Les víctimes del 17-A retreuen als que exigeixen “la veritat” sobre els atemptats que no hagin respectat el minut de silenci en l’acte amb motiu dels cinc anys de l’atac



Feia pocs minuts que s'havia acabat l'acte d'homenatge a les víctimes dels, avui fa cinc anys. Auster, senzill i no per això menys emocionant, l'acte de record s'ha fet al mosaic de Joan Miró, a la, i ha cedit tot el protagonisme a les víctimes de l'atac perpetrat per una cèl·lula gihadista aquella tarda d'agost. Les actuacions musicals -amb Agafant l'horitzó, An Irish Blessing i El cant del ocells- i el minut de silenci quan les víctimes dipositaven clavells blancs en el memorial del Pla de l'Os, però, han quedat eclipsats pels crits d'unes desenes de persones que defensen "saber la veritat" sobre els atacs. Una veritat que passa, concretament, per confirmar-los que el responsable de l'atac va ser l'estat espanyol. Pocs minuts després que finalitzés l'acte, la tensió ha esclatat.Durant l'homenatge, els crits dels concentrats per "la veritat" ja han incomodat les víctimes, però la gota que ha fet vessar el got ha estat quan han rebentat el minut de silenci. No han faltat els crits d'"", que resumeixen la teoria -no demostrada- que va ser els organismes estatals qui, per acció o per omissió, van permetre l'atemptat terrorista a les Rambles quan faltaven pocs mesos per l'1-O. Membres d'aquest grup i víctimes s'han encarat al mig d'aquest punt neuràlgic de la capital catalana. "Vosaltres ens feu servir!", els retreia una dona del grup de les víctimes. "", la renyava un home, que alhora assegurava tenir "respecte" per les persones afectades per l'atac.Des de la(UAVAT) també han expressat aquest malestar després de l'acte. "Demanem que no s'utilitzi un acte de record i homenatge a les víctimes per fer política. Ens ha fet molt de mal", ha dit, assessor de l'organització. De fet, l'única condició que va posar l'UAVAT l'any 2018, en el primer aniversari dels atemptats, va ser que la classe política es mantingués en segona fila, i no fessin parlaments durant l'acte d'homenatge. "Això s'ha respectat sempre, però avui hem vist com uns anònims cridaven consignes polítiques durant l'acte i el minut de silenci", ha lamentat Manrique.Casualitat o no, els manifestants per "la veritat" han fet crits també contra els polítics d'. Al president de la Generalitat,, que ha assistit a l'acte juntament amb el vicepresident,, i els consellers, ha estat rebut amb crits de "botifler i traïdor". L'alcaldessa de Barcelona,, tampoc ha estat ben rebuda entre els manifestants. "Que vingui la Colau!", cridava un home des de darrera la tanca de protecció. "Com ha deixat Barcelona...", es lamentava una senyora, al seu costat. Després han apartat les tanques per accedir a l'espai on es feia l'homenatge i arribar fins al memorial, quan bona part dels representants polítics ja havien marxat i l'acte havia acabat. Ha estat aleshores quan han cantat Els segadors.No tots els polítics han estat escridassats., una vegada més, ha estat la més aplaudida. La presidenta del Parlament suspesa ha trigat poca estona a apropar-se als manifestants. Somriures, abraçades i selfies amb els concentrats, en una imatge molt semblant a la que es va viure a les portes del Parlament el dia que va ser suspensa com a presidenta. Una suspensió que Borràs no accepta però que el protocol d'aquest dimecres ha donat per feta:del bloc polític amb regidors de Barcelona i per darrera d', que ha assistit a l'acte en representació de la presidència de la cambra catalana. Durant el particular bany de masses, els concentrats han reclamat a Borràs quesurti del Govern.Una de les denúncies que han fet les víctimes del 17-A aquests darrers cinc anys ha estat laque han rebut per part de les institucions. Una demanda que ha obligat a fer autocrítics a lesresponsables. Paradoxalment, el dia que havien de ser les protagonistes d'un homenatge per uns atacs que els van canviar la vida d'un dia per l'altre, han tornat a quedar eclipsades, aquest cop, per part d'un grup que ha decidit prioritzar la seva demanda de "veritat".

