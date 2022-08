La pluja s'instal·la a Catalunya: 28 comarques en perill aquest dimecres

⚠ Actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#SMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Dm. de 18:00 a dj. 18.00 TU



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts



➡ Grau de perill màx. 🟠 3/6 pic.twitter.com/Zu3ybksk62 — Meteocat (@meteocat) August 16, 2022

Lafa uns dies que és protagonista ai ha vingut per quedar-se. La mostra és que durant aquest dimecres hi haurà fins a 28 comarques en perill per ruixats intensos. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, les precipitacions poden superar elsi poden anar acompanyades localment de tempestes i pedra.En concret, les comarques en perill alt -el segon més elevat- durant el matí de dimecres seran el, l', el, el, el, el, eli el. Totes elles passaran a perill moderat, mentre que durant tot el dia també estaran en aquest nivell el, el, l', la, l', la, el, l', la, el, el, el, el, la, la, el, el, eli l'Davant aquest escenari, per ara,manté activat el plaen nivell de prealerta. Tot després que aquest dimecres ja es produïssin pluges a gran part del territori. De fet, aquest llindar de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts ja s'ha superat als municipis d'(30,2),(30,2),(21) i(20,5). La pluja que s'ha viscut aquest dimarts al Camp de Tarragona també va deixar una forta pedregada i ratxes fortes de vent. Va ser el cas per exemple de, laDe cara al dijous, lesaniran a menys però el perill es mantindran en alguns territoris. Així doncs, de 12 de la matinada a les sis del matí l'alerta es manté a nivellel Tarragonès, el Baix Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès i el Maresme mentre que 12 del migdia a 18 hores el perill moderat es trobarà al Ripollès, la Garrotxa i Osona.

