Vicent Sanchis presentarà un programa a 8TV amb Pilar Rahola com a col·laboradora

torna a la televisió. L'exdirector de TV3 ha fitxat per, tal com ha anunciat el canal propietat de Nicola Pedrazzoli. El retorn de Sanchis a la pantalla serà amb un rol completament diferent, com a presentador, i amb col·laboradors com"Parlarem de poca política", anuncia el canal, que també assegura que hi haurà "molts altres il·lustríssims tertulians". En tot casA l'exdirector de TV3 s'hi afegiran l'exdirector de Catalunya Ràdio -Gordillo- i la tertuliana més mediàtica del país -Rahola-, que amb l'adeu del FAQS s'havia quedat sense un dels seus espais habituals.Amb aquesta incorporació, la graella de 8TV va quedant definida. El programa dirigit per Sanchis s'emetrà de dilluns a dijous, de 21.30 a les 23.15, just abans d'En la franja prèvia hi haurà el fitxatge estrella de la cadena per als esports:El periodista, que ha presentat el Tu Diràs a RAC1 i també ha passat per la Cadena COPE i El Nacional, dirigiràque pretén tenir "molta presència a Youtube i les xarxes socials".

