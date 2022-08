El xef Dabiz Muñoz elabora un gaspatxo tan calòric com un menú del McDonald's

és temporada deper excel·lència. Tot i que el més típic i tradicional és el de tomàquet i pebrot, sempre es pot innovar i preparar-ne amb altres verdures o fruites, com la maduixa o la síndria. És el cas del xef, propietari de DiverXO, que ha posat a la venda dos gaspatxos ben originals:A un preu de, només es poden comprar al club del gourmet d'El Corte Inglés. El detall més rellevant és la quantitat deque acumulen tots dos. Per què? Alts continguts de greix i de sucre són els dos components que les augmenten exponencialment, fins a convertir-los enEl decompta amb, el que suposa més del doble que la majoria de les begudes estiuenques del mercat. Segons indica l'etiqueta, conté 6,3 grams de sucre per cada 100 grams de producte. Pel que fa al de bitxos jalapeños, la quantitat de calories per cadaquan la ració habitual és d'entre 40 i 60.Així, els experts nutricionistes consideren que aquests nous gaspatxos que ha creat Dabiz Muñoz no són, en cap cas, productes sans que recomanen consumir. I és que els 500 mil·lilitres de gaspatxo de bitxos, contenint-ne fins a 1.030.

