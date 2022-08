Apunyalat al coll amb un matxet durant una discussió a Verges

durant una discussió a(Baix Empordà). La víctima ha estat traslladada d'a l'hospital Josep Trueta de Girona, on ha hagut de ser intervinguda pelarran de la gravetat de les lesions. Aquesta continua eni amb pronòstic reservat.Segons ha avançat la periodista de la SER Anna Punsí, els fets han tingut lloc aquest dissabte al voltant de les 3 h de la matinada enmig del carrer Baix Empordà quan la propietària del restaurants'havia negat a servir més copes al presumpte agressor per anar. Aquest s'hauria posat molti un altre client, que s'ha posat al mig, ha rebut l'estocada amb l'arma blanca abans deUna hora i mitja més tard, un dispositiu d'ha pogutl'agressor a l'interior del seu domicili on encara portava lade l'apunyalat. A més a més, els agents també han localitzat l'dels fets que havia estatdins d'un test del mateix carrer.La policia catalana mantéi resta a l'espera de l'evolució mèdica de la víctima per saber quin delicte acaben imputant al detingut.

