Apunyalen l'escriptor Salman Rushdie en un acte a Nova York

BREAKING: Author Salman Rushdie stabbed on stage before a lecture in New York pic.twitter.com/vjhG9HMh0g — Shiv Aroor (@ShivAroor) August 12, 2022

L'escriptor indiha estat apunyalat aquest divendres, en un acte a Nova York. Segons les primeres informacions facilitades per l'agència Associated Press, Rushdie hauria estat apunyalat per un home que l'ha assaltat damunt de l'escenari on es realitzava una lectura.Des de l'any 1988, l'escriptor indi, de 75 anys, ha estat amenaçat de mort i assenyalat com un "blasfem" pel seu èxit, un llibre que va ser prohibit a l'Iran i va provocar una onada de protestes en molts països islàmics. L'atacant ha estat reduït en el moment.El 1989, el líder iraní del moment,. Es va arribar a promocionar una recompensa de 3 milions de dòlars per a la persona que aconseguís matar-lo. Els autors que van traduir l'obra al japonès i al turc van ser assassinats el 1993. L'encarregat de fer-ho en italià va ser apunyalat. En molt pocs anys, la seva obra va provocar una onada immensa d'atacs, atemptats o polèmiques.

