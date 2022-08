Prohibit l'accés a 8 massissos aquest dissabte pel risc extrem d'incendis

per incendis aquest dissabte a Catalunya. El Departament d'Interior activarà el nivell 3 del Pla Alfa, el més alt permès, a 249 municipis de 23 comarques i prohibirà l'accés a 8 massissos:La situació d'altes temperatures i calor intensa, a més d'una previsió de tempestes seques en les zones del litoral, prelitoral de Barcelona, Tarragona i les Terres de l'Ebre , ha posat en alerta els serveis d'emergències per evitar una nova onada de focs al territori.

Què significa el nivell 3 del Pla Alfa?

Es preveu que diumenge començaran a baixar les temperatures i el temps donarà una treva de la calor intensa que segueix colpejant Catalunya aquest estiu. Pràcticament, tot el territori menys les comarques de, passen a una situació meteorològica de perill a partir de divendres. La situació es mantindrà fins dissabte, on les temperatures seguiran pujant i la situació de perill, de nivell 3, desapareixerà de les zones litorals i se situarà a la zona oest del país.L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, que suposa màxim possible, iTambé queden aturats els treballs forestals i la caça en els municipis afectats. Els Bombers de la Generalitat obriran tots els parcs de bombers voluntaris i es reforçarà el personal de tres parcs funcionaris de la majoria de regions d’emergències.El cos d’Agents Rurals recorda que el 90% dels incendis forestals són conseqüència de l’activitat humana, sigui per imprudències, accidents o inclús per intencionalitat, i demana tenir present queen zones forestals i el seu entorn, així com llençar burilles des del vehicle.

