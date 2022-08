El govern espanyol assegura que la part catalana del MidCat podria estar llesta en «vuit o nou mesos»

La vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica,, ha assegurat que Enagás –l'empresa promotora del projecte d'interconnexió gasística- calcula que la part d'infraestructura a "la frontera sud" podria estar "operativa" en uns "vuit o nou mesos". "Estem treballant amb Enagás i Teréga per veure com accelerar una primera interconnexió amb menor complexitat", ha dit Ribera aquest divendres a La hora de la 1 de TVE preguntada per la proposta del canceller alemany, Olaf Scholz , per construir un gasoducte que, i que travessi Espanya i França. Ara bé, Ribera ha remarcat que és "clau" el suport del govern francès al MidCat."No té sentit que nosaltres correm molt si allò s'ha de convertir en un carreró sense sortida en el costat francès", ha remarcat. En aquest sentit, Ribera ha admès queel gasoducte. "Aquesta és una qüestió que requereix una implicació important del govern francès", ha afirmat.Malgrat defensar que cal unaentre la península Ibèrica i la resta de la Unió Europea, Ribera ha recordat que el gasoducte hauria de tenir una vida útil d'uns 30 o 50 anys i que, per tant, hauria de podertenint en compte que el gas s'hauria de deixar de fer servir per complir amb l'objectiu de neutralitat climàtica de la UE marcat pel 2050.Scholz no s'ha referit explícitament al MidCat (interconector Midi-Catalunya), unentre Espanya i França impulsat per l'empresa espanyola Enagás i la francesa Teréga, valorat en més de 3.000 milions d'euros.El pla inicial del MidCat contemplava la construcció d'un nou gasoducte de 227 kilòmetres anomenat STEP (South Transit East Pyrenees, en les seves sigles en anglès) que connectiEn concret, el conducte aniria des d'Hostalric fins a Barbaira, passant per Figueres i el Portús, a més d'una estació de compressió a Martorell i una altra a la banda francesa.El MidCat va quedar paralitzat el 2019 quan va perdre el suport del regulador francès i de l'espanyol i, en conseqüènciaEls reguladors consideraven que el mercat no havia mostrat "interès comercial" per aquesta proposta d'interconnexió i que els costos prevists eren "alts en comparació amb els estàndards europeus".Ribera apunta a un canvi de condicions per la guerra a Ucraïna per defensar el gaseoducte a través de Catalunya. "El MidCat va decaure perquè no era viable econòmicament en un moment en què", ha dit aquest divendres.Així, el govern espanyol retiera que el MidCATi que, per tant, reclama a Brussel·les que torni a finançar el projecte. Entre el 2013 i el 2019 els promotors del projecte van rebreque només es van destinar a estudis preliminars. Un cop els reguladors el van tombar, Enagás i Teragás van deixar d'accedir al finançament privilegiat de Brussel·les.Ribera també ha reivindicat que es podria aprofitar més la regasificadora de Barcelona si se'n construeix una altra a Livorno, a Itàlia, per poder-hi enviar gas. Per ara, en l'horitzó "més immediat" el govern espanyol posa el focus en la instal·lació d'unque connecten l'estat espanyol i el francès. Segons Ribera, això permetria augmentar un 20 o 30% l'exportació de gas cap a la UE. Ara bé, ha admès que en el seu conjunt no representaria gaire, només un 2 o 2,5% del gas que es consumeix al continent.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor