Així ha evolucionat el model de finançament... i s'ha esfumat de l'agenda política

1980: Posar ordre al nou estat autonòmic

1987: un sistema quinquennal

1994: el 15% de l'IRPF amb el PSOE

Jordi Pujol i José María Aznar van signar el Pacte del Majestic entre CiU i el PP en una reunió on hi havia també Macià Alavedra, Rodrigo Rato, Josep A. Duran i Lleida, Joaquim Molins, Josep Sánchez Llibre i Mariano Rajoy. Foto: «En confianza» (Ed. Planeta)

1996: el fruit del Majestic

2001: Zaplana i Catalunya fan pinya

2005: Un concert "solidari" a l'Estatut

Zapatero i Mas en una de les seves reunions a la Moncloa. Foto: Roger Pi/ACN

2009: Millores però lluny de la promesa

ERC va donar suport al finançament de 2009 després d'un intens debat intern. Joan Puigcercós el dia que presentava l'acord assolit dins al Govern i amb el govern espanyol. Foto: ACN

2012: El pacte fiscal, última estació

Capçalera de la manifestació de la Diada de 2012. Foto: Jordi Borràs

Sí que és nou, però, que amb uni que la Generalitat ja quantifica entre els 18.000 i els 20.000 milions a l'any, Catalunya no lideri l'exigència d'una reforma a fons del model,i fruit de l'acord estatutari de 2006. Una situació que se suma al greuge que representa el continuat incompliment pressupostari Catalunya és, amb altres 14 autonomies i els enclavaments autònoms de Ceuta i Melilla, a l'anomenat, que sobre el paper es pacta multilateralment entre les comunitats i l'Estat al Consell de Política Fiscal i Financera , un òrgan consultiu on el govern central té la meitat dels vots. En els anys de la Transició, Catalunya va renunciar asegons el relat que han fet els partits d'esquerres i el PNB, que sí que el va prioritzar.Segons ells perquè el catalanisme no voliai, segons Jordi Pujol i altres, perquè l'Estat s'hi negava per l'impacte que té Catalunya a la hisenda estatal i es van quedar sols. El debat, ambcom a figures clau, ha fet córrer rius de tinta des dels noranta, quan ERC primer i CiU després van començar aDel "règim comú", el cafè per a tothom fiscal, se'n salven Euskadi i Navarra, dues economies petites i dinàmiques. A la Constitució es reconeix, que es plasma bàsicament en el concert, del que ja van gaudir les províncies "lleials" d'Àlaba i Navarra durant el franquisme. El concert implica que les diputacions recapten tots els impostos i paguen a l'Estat una quota () que esentre governs per sufragar les despeses de l'administració central al seu territori i les comunes.La configuració de l'estat autonòmic, que la Constitució de 1978 va dibuixar però no concretar, en els darrers anys de la Transició va crear la necessitat d'. Més encara tenint en compte que s'anava cap a un model, propulsat per Catalunya i Euskadi, on les autonomies gestionarien polítiques públiques molt costoses, com ara. S'elabora llavors la llei orgànica de finançament autonòmic,, que ha patit successives reformes, i que comença fent una valoració de les competències de cada territori,. El model té elements federals i uns encàrrecs de gestió amb un impacte pressupostari important, però l'autonomia real és sempre limitada amb l'argument de garantir la "igualtat en les serveis".L'estat autonòmic es desplegava a velocitats diferents. Es fa una reforma del sistema ambperò s'afirma queel percentatge de participació de les comunitats en els ingressos de l'Estat. S'estableix que hi hauràque faran que les autonomies rebin més diners dels de la valoració del cost de les seves competències bàsiques per atorgar-los marge pressupostari.El 1992, es fan alguns ajustos i canvis al model, però el gran pas és el 1994., al capdavant d'un PSOE castigat per la corrupció, perd la majoria absoluta el 1993 i. Pujol posa preu: calen més recursos per a la caixa de la Generalitat. I això es plasma en dos acords: un sobre lai un altre que traspassa, un dels grans impostos vinculats al treball, a la Generalitat. El continuarà recaptant i gestionant l'Estat -no hi haurà- però a la Generalitat se li liquidarà un 15% del total. Les altres comunitats reben el 5 o el 10% segons el cas i l'acord crea moltdel PSOE, especialment José Bono i Juan Carlos Rodríguez Ibarra. A cada nova negociació, s'aixecarien suspicàcies de la resta d'autonomies, atiades sempre pel partit que estava a l'oposicióEl 1996, el PSOE perd les eleccions ique necessitarà també a CiU. El Pacte del Majestic, que deu el nom a l'hotel del passeig de Gràcia on es va signar, fa possible la investidura de. Implicarà la fi dels governadors civils -canvi de nom per delegats del govern-, la supressió de la mili obligatòria, el traspàs de la competència de trànsit als Mossos i, sobretot, del. La Generalitat, i també la resta de territoris, podrà-és un debat recurrent quan es negocien els pressupostos catalans- i tindrà capacitat normativa sobre els impostos cedits.Elja és una reivindicació assumida per la. Uns i altres esperen que el 2000 el PP segueixi sense majoria absoluta o el PSOE torni al poder. Per les eleccions generals, el cap de files de la federació nacionalista a Madrid,, incorpora de número dos, un fiscalista que havia dirigit l'Agència Tributària estatal a Catalunya, per negociar un nou finançament. Aznar, però, es beneficia del bon moment econòmic, de la crisi del PSOE i del blanquejament que, volgut o no, li ha fet Pujol -passa de 6 a 12 escons a Catalunya- iCiU es queda sense força negociadora a Madrid i al Parlament depèn del PP, però la Generalitat, ambja d'hereu i Francesc Homs i Molist de conseller d'Economia, pressiona tant com pot i fa pinya amb, víctima del creixent dèficit fiscal valencià, per evolucionar el model. S'aconsegueix la cessió i capacitat normativa d'impostos com arai la participació en la recaptació d'una. Alde l'alcohol, el tabac i els carburants.A Catalunyades de 2003 en un context de competició entre el PSC i CiU per actualitzar l'autogovern i, des de 2004, a Madrid ho fa el PSOE amb els vots d'ERC i ICV i molta incidència dels socialistes catalans. El context és ideal per ser ambiciosos i d'això vaque s'elabora des de 2004 i que, el 30 de setembre de 2005, aprova el Parlament amb els vots del PSC, CiU, ERC i ICV. Unque federalitza Espanya i que, en l'àmbit del finançament, una de les prioritats per posar-s'hi, incorporava la idea deAixò volia dir una, la catalana, que col·laboraria amb l'espanyola, capacitat normativa plena sobre els impostos propis i els estatals cedits, i pagament d'unamantenint sempre el(després de ser solidari no es podien alterar les posicions del rànquing de finançament per càpita). El finançament quedava-se sortia, per tant, del règim comú- i s'establia una comissió mixta amb l'Estat per negociar el model. El text estatutari es va enviar a Madrid i va desfermar una forta campanya anticatalana del PP i els seus mitjans afins, ambZapatero havia promèsperò no ho va fer. Amb molta pressió del PP i també de mig PSOE va rebaixar el text. Ho va fer en un, que volia ser president amb els vots del PSC, el gener de 2016; i després la comissió constitucional del Congrés va passar el ribot abans que el TC ho fes de nou el 2010. L'Estatuti la part del finançament va quedar molt rebaixada. Sí que es mantenia eli s'establia crearentre la jove Agència Tributària Catalana i l'estatal.Així les coses, el 2009, amb retard perquè es va esperar a tancar l'Estatut català i altres que també es van reformar com el del País Valencià o Andalusia, s'acorda ja en plena crisi econòmica un nou model. Pactat pel conseller, del PSC, la vicepresidenta econòmicai els dirigents d'ERC,generant els ingressos previstos i respectant l'ordinalitat. Així ho va fer valdre a l'hora d'explicar-se Esquerra, que va donar el vistiplau després d'un intens debat intern. Els seus líders,es van imposar a la votació a l'executiva als dirigents que hi estaven en contra perquè, un argument que compartia CiU. Entre els contraris hi havia l'aleshores eurodiputat. El segon any, el model ja no va donar els resultats previstos, entre altres coses perquè, en ampliar-se la cistella d'impostos, elva donar menys diners dels previstos. A l'acord s'establieni es cedia aquest cop el. Amb el pas dels anys, el sistema s'aniria apedaçant. Va ser l'últim acord sobre el model de finançament.El sistema de 2009 es va anar retocant i, fruit de les seves inconcrecions, insuficiències i de la crisi, no va satisfer. CiU, que va posicionar-se en contra del pacte del tripartit amb el govern espanyol, es va presentar a les eleccions del 2010 prometent un. Un sistema que havia de treure Catalunya del règim comú i, en la línia del que pretenia l'Estatut del Parlament triplement retallat (pel pacte Mas-Zapatero, pel Congrés, i pel TC) acostar el resultat del model català al de concert. Mas va derrotar el tripartit i va aconseguir. La majoria era àmplia i: va votar la majoria de punts de l'acord al Parlament i es va abstenir a la proposta d'una agència tributària única en mans de la Generalitat. Ciutadans i Solidaritat van votar en contra.Al Parlament,de la petició de pacte fiscal que s'havia de portar a Madrid, però l'actitud de, que era a la Moncloa amb majoria absoluta, no va ser gens receptiva. Mas va reunir-s'hi el 20 de setembre de 2012, envalentit per la, la primera que organitzava l'ANC sota el lema "Catalunya, nou estat d'Europa". Oferia el pacte fiscal com una solució d'ampli consens i que permetia a tothom-CDC havia abraçat formalment l'estat propi al març- per evitar el xoc., va admetre Mas després de la cimera. Rajoy va preferir el xoc que culminaria la tardor de 2017 abans d'traient Catalunya del règim comú.El president espanyol va dir que ni parlar-ne del pacte fiscal, que no era el moment -feia tres mesos que s'haviaenviant un SOS a Brussel·les, lacontinuava pels núvols, i elno s'havia esvaït-, i tenia el suport d', aleshores líder del PSOE. El president espanyol va afirmar que va tenir-ne prou amb "parlar-ho amb ell cinc minuts" per dir que no malgrat el paperot que li tocava al PSC, aleshores liderat per. Mas va reaccionar convocant eleccions, segur de treure rèdit de la situació i buscant una majoria absoluta pera partir d'una consulta sobre l'estat propi. No la va tenir., exigent en la carpeta nacional, aquell novembre de 2012, i li van dir al president. I a partir d'aquí, la història és sabuda i el finançament -amb pacte fiscal o sense- va caure de l'agenda catalana i encara no ha tornat.

