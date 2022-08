Triple empat a «Joc de Cartes»: el millor restaurant familiar del Baix Empordà es decideix per un detall

La nova edició deld'estiu està proporcionant a l'audiència uns episodis sorprenents. Després de la "desaparició" d'uns concursants en el primer capítol, la segona entrega va deixar un triple empat entre els restauradors que es va haver de resoldre pel vot deEl concurs va desplaçar-se ala la recerca del millor restaurant familiar de la comarca. Les parelles de participants eren el Beto i la Cristina -Traguinyol-, la Irina i la Júlia -L'Arbre de Juliette- i la Laura i el Miquel -Montserrat-.En una edició amb més bon ambient de l'habitual -i on la veu de la Cristina no es deixava de sentir-, tots els restaurants van mostrar aspectes positius que van serAixí, després de les votacions entre companys, el Montserrat s'imposava amb un 7,5, seguit del Traguinyol, amb un 7,3, i amb L'Arbre de Juliette últim amb un 7.En un gir inesperat, però, els vots de Marc Ribas ho van canviar tot. La seva valoració va capgirar per complet la classificació de tal forma que es va produir unEn un cas com aquest, el vencedor es decideix en funció de les notes del presentador, així quei les germanesvan passar de l'última a la primera posició i es van endur el premi.

