El debat del finançament es desplaça: de Catalunya a l'Espanya buidada

El procés canvia les prioritats

El calendari electoral no ajuda

Perjudicial per Catalunya

Peticions que no són a l'agenda

Un canvi de prioritats:; un desistiment: ni el PP ni el Govern han presentat unaal model que esbossa l'executiu espanyol; i un condicionant: al setembre es concretarà la proposta, però les municipals i autonòmiques de maig situen, anant bé, l'acord almalgrat l'escull afegit de les estatals previstes pel desembre de l'any que ve. Aquesta és la perspectiva que, a hores d'ara, ofereix la negociació del. La forma com es resolgui aquest assumpte, si és que ho fa, condicionarà les polítiques públiques a Catalunya. Segons dades de la Generalitat, el dèficit fiscal català amb l'Estat ja se situa entre elsmilions d'euros per any.Reformar-lo i millorar-lo havia estat als anys 90 i, a la primera dècada dels 2000,, però el fracàs de l'Estatut primer i del pacte fiscal després van evidenciar-ne les dificultats. El procés superavai ara, amb la independència sense full de ruta ni expectatives a curt o mitjà termini, l'assumpte es torna a posar damunt la taula., el PSC els ho demana però no aclareix, i l'aproximació que fa elde la dels darrers canvis de model.Dèficit fiscal a banda, els últims números no conviden a la inacció: la darrera liquidació disponible, la de 2020 , va constatar que Catalunya quedaper als seus ciutadans. És el segon territori que més ingressos tributaris per càpita aporta a l'Estat i el desè a l'hora de rebre recursos.hi van posar el crit al cel i el PSC els va convidar ai a no "deixar la cadira catalana buida". Giró ha aconseguit més marge pressupostari per fer front a la crisi d'inflació, però les perspectives amb el model de finançament no són bones.Doncs d'entrada un canvi de prioritats. L'actual model, de 2009, estàatès que és quinquennal, però la crisi econòmica primer, el procés català després, i finalment la inestabilitat política han provocat que no es renovi. Aquell darrer acord el va negociar Catalunya -aleshores governada per PSC, ERC i ICV- amb el govern de José Luis Rodríguez Zapatero d'acord ambi es va traslladar més tard a la resta de territoris.El primer any es va complir-la solidaritat no alterava la posició en recursos per habitant abans i després d'exercir-la- però el sistema, poc transparent, amb moltes palanques i fons de repartiment arbitraris, s'ha anat. Les més castigades per l'actual sistema són Madrid (almenys sobre el paper, atès que molta part de despesa no s'hi territorialitza en considerar-se estatal a causa de la capitalitat, a banda que genera molts recursos per l'efecte seu i altres beneficis derivats), Catalunya i les Balears. Cantàbria i la Rioja són les que en surten ara més ben parades.En el terreny polític,després que el procés hagi xuclat les energies els darrers anys. Els independentistes que són al Govern no amaguen queen una part del seu electorat i, per això, van amb peus de plom. Tampoc tenen una gran pressió del món econòmic per implicar-s'hi. Sí que alcen la veu el País Valencià o les Balears, així com l'anomenada, que s'expressa a les dues Castelles i a l'Aragó. L'informe de la comissió d'experts que al gener va presentar el Ministeri d'Hisenda busca donar-los resposta i mitigar el malestar d'aquestes regions, on ha quallat, i està trobant una expressió política que penalitza els dos grans partits, la sensació de maltractament. "Es tracta de garantir una adequada prestació de serveis a aquelles comunitats lesde les quals incideixen especialment en les seves necessitats de despesa", afirma el ministeri.I com es fa això? Doncs, bàsicament, proposa basar la revisió del sistema en la "població ajustada" i a partir d'un repartiment de fons més flexible i que, a més de la població, la salut i l'ensenyament, posi l'accent en factors com ara. Aquestes són també "variables representatives" i que fins ara tenien molt poc pes. En la base de la proposta que farà la ministrano se suggereix una atribució de recursos a partir de, sinó que es pretén ponderar-hi també factors que afavoririen territoris amb més gent gran i despoblació. Segons els primers càlculs del think tank Fedea, això situaria per ara Catalunya com un dels territoris més perjudicats pel canvi I què implica? El govern espanyol no ha concretat el seu model més enllà de decantar-se per la "població ajustada"., però ja compta que el PP, que governa cinc de les 15 autonomies implicades en la negociació (Euskadi i Navarra, que recapten tots els seus impostos amb el sistema de concert, en queden fora i només paguen pels serveis que els presta l'Estat),perquè els interessos d'Andalusia, per exemple, són contraposats als de Madrid. Al PSOE també li passa amb Extremadura i les Balears, per exemple, però des del Ministeri expliquen aque la proposta del departament de Montero hi serà.Mouran fitxa a la tornada de les vacances, diuen fonts d'Hisenda, però sónsobre una negociació de veres, i malgrat els més de set anys de retard, pel calendari electoral amb les autonòmiques i municipals al maig.. Això i satisfer l'Espanya buidada. Unes prioritats polítiques que no casen amb les històriques de Catalunya d'aconseguir més autonomia en la gestió dels impostos, singularitzar-se i reduir el seu dèficit fiscal.I el Govern, què hi diu? Quan es va conèixer l'informe encarregat per Montero es va instar les comunitats autònomes a fer aportacions. El conseller Giró va respondre per carta , i partint de la base queper resoldre la situació política i financera de Catalunya, que el que es planteja és un criteri que "no s'ajusta a la realitat" del país i el perjudica. El conseller creu que la despoblació és un problema que s'hauria d'abordar amb altres mecanismes i apostava per tenir en compteque hi ha entre comunitats i que es manifesta en la carestia de béns com ara l'habitatge Els anteriors models, amb segell català, havien augmentat la transferència de(ara, per finançar les seves competències, les comunitats ingressen, a més dels impostos propis, el 50% de l'IVA i l'IRPF i el 58% dels especials sobre tabac, alcohol i gasolina) i també havien donat més marge de. En aquesta ocasió, el Ministeri d'Hisenda no ha posat damunt de la taula ni atorgar a les autonomies més part del pastís ni concedir autonomia fiscal. De fet, el govern espanyol voldriaperquè, sovint, els territoris forals o Madrid han aprofitat el concert o la capitalitat per fer dúmping i captar empreses o patrimonis. TantEl Ministeri afirma que no ha detectati dels partits catalans per negociar malgrat les queixes de Giró i Aragonès, i la predisposició que el PSC diu tenir. Hisenda sosté que, en el marc de la negociació que s'obrirà el pròxim curs, i on intervindran també les forces polítiques atès que l'acord s'ha de plasmar en una llei orgànica al Congrés (la LOFCA),per assumptes com ara la cistella d'impostos o la capacitat normativa. Però els portaveus consultatsEl que sí que queda de moment totalment fora de radar és assegurar el-que històricament havia estat una demanda del PSC per evitar que el sistema perjudiqués Catalunya i que el PSOE havia assumit en una proposta de reforma constitucional presentada el 2015. També es descarta que el sistema català quedi singularitzat amb una negociació bilateral, ja sigui(com els passa amb Navarra i Euskadi) i abordant un pacte fiscal, o bé fixantcom es pretenia el 2009 i com ja té les Canàries per la consideració de territori ultraperifèric. Al Ministeri tampoc es plantegen resoldre el, una llei orgànica espanyola que al seu article 204.2 fixa que abans de 2009 calia constituir unper gestionar conjuntament la recaptació d'impostos.Catalunya tési aspira a que el proper model de finançament, sempre que n'hi hagi i no s'opti per un nou pedaç a l'actual, la penalitzi menys del que ho han fet els anteriors i puguien plena crisi inflacionista. Però, per ara, resoldre-honi al Palau de la Generalitat ni al Ministeri d'Hisenda. La tardor dirà.

