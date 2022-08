Nova tarda de tempestes: cinc comarques en alerta per xàfecs

És la tònica que es va imposant aquest agost. Especialment al nord del país, predominen els. Aquest dimecres, la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya és que això torni a passar.En l'avís del Meteocat, aquesta tarda hi ha cinc comarques en alerta per tempestes:S'espera que en aquests punts s'hi produeixen precipitacions superiors als vint litres per metre quadrat en només mitja hora, acompanyades localment de pedra i ratxes fortes de vent.Aquest no és l'únic avís emès pel Meteocat, que ja ha advertit de noves tempestes previstes per al. Al matí cauran amentre a la tarda s'escamparan per bona part del territori.

