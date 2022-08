El govern espanyol considera «intranscendent» el gest de Felip VI amb l'espasa de Bolívar

Que #Petro, el nuevo Presidente de Colombia, decida de manera improvisada homenajear a la supuesta espada de #Bolivar en un homenaje a sí mismo, no significa que el Jefe del Estado de #España tenga que secundar el “número”.#FelipeVI @CasaReal estuvo a la altura e hizo lo correcto — Javier Lambán (@JLambanM) August 9, 2022

Els membres socialistes del govern espanyol han intentat treure ferro del gest polèmic de Felip VI en la cerimònia d'investidura del president de Colòmbia,. El monarca no es va aixecar en el moment que passava per davant l'espasa de. Va ser l'única autoritat convidada que no ho va fer. "És un gest intranscendent i completament menor", ha afirmat el ministre de Presidència, Felix Bolaños, en contraposició a les crítiques emeses pels seus socis de govern, Unides Podem.El ministre de Cultura,, ha considerat que la crítica "és desproporcionada" i ho considera "una polèmica estiuenca". Altres dirigents socialistes, com el president de l'Aragó,, han considerat "encertada" l'actitud de Felip VI en la investidura de Petro. En una piulada, el dirigent aragonès ha considerat que la presència de l'espasa "era un número" que no té per què donar suport el monarca espanyol. "Va estar a l'altura i ha fet el correcte", ha assegurat.Ni la Zarzuela ni la Casa Reial s'han pronunciat al respecte. Sí que ho van fer els partits independentistes i els socis de govern de la Moncloa. El portaveu d'Unidas Podemos al Congrés,, va criticar ahir la "falta de respecte" que, segons ell, ha practicat el monarca. Des del partit de la coalició amb Pedro Sánchez han anunciat, a través d'una piulada del mateix Echenique, que preguntaran al govern espanyol l'episodi de Felip VI amb l'espasa. "El rei no pot fer el que li doni la gana", ha escrit.L'espasa de. Inventariada des del 1924, el Libertador va dir que la seva arma no s'embeinaria de nou fins que hi hagués justícia social. Estava guardada en una urna a casa seva al centre de Bogotà fins al 1974. El 17 de gener d'aquell any, sota el lema Bolívar, la teva espasa torna a la lluita, l'M-19, la guerrilla d'esquerres en la que militava Petro, la va robar i la va mantenir al seu poder al llarg de 27 anys. El 31 de gener de 1991, després de la signatura de l'acord de pau entre l'M-19 i el govern colombià es va tornar i dipositar a la Casa de Nariño, la seu de la presidència.

