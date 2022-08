La nova sèrie de «Game of Thrones» tindrà «massa escenes sexuals»

Reapareix el problema d'HBO i lesa les seves produccions, actor protagonista de la futura novetat de la plataforma,, ha qüestionat que el seu personatge,té "una mica massa" escenes de sexe en aquesta nova sèrie de l'universEn una entrevista a la revista Rolling Stone, l'intèrpret britànic ha confessat que "es va trobar a si mateix preguntant-se si calien tantes escenes de sexe". Ell mateix ha relatat que ho va traslladar a la direcció de la sèrie i li van dir que "sí, les necessitem"."Estàs representant els llibres o estàs diluint els llibres per representar el temps actual? I, de fet, crec que és la teva feina representar els llibres amb veracitat i honestedat, tal com van ser escrits”, ha admès Smith,directes de la nova producció d'HBO. Les escenes de sexe van ser una constant en les dues primeres temporades de Game of Thrones. La productora, ara també plataforma, ha rebut crítiques al llarg de les últimes dècades per haver acumulat escenes de sexe considerades innecessàries en diverses de les seves produccions.En tot cas,en les seves sèries, sense deixar de mostrar escenes d'aquest calibre, ha estat reiterada per, productora executiva de la preqüela de Game of Thrones. També ha parlat del que es poden trobar els espectadors en els primers episodis que arribaran el 21 d'agost a HBO Max. "No fugim del fet que les protagonistes femenines són coaccionades i manipulades per complaure els homes adults en el primer tram de la nova temporada", ha explicat a Variety.La tramaLa cadena ja va compartir al maig diverses fotos de cada un dels intèrprets. Rhys Ifans com Otto Hightower, Steve Toussaint com Lord Corlys Velaryon, Eve Best com Rhaenys Velaryon, Sonoya Mizuno com Mysaria, Paddy Considine com Viserys Targaryen, Emma D'Arcy com Rhaenyra Targaryen, Olivia Cooke com Alicent Hightower, Matt Smith com Daemon Targaryen i Fabien Frankel com Ser Criston Cole encapçalen la ficció.

