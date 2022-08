Rescaten dos excursionistes després de passar la nit a 3.000 metres a un pic de l'Alt Pirineu

Elshan rescatat el matí d'aquest dimarts a dos joves que han passat la nit al, al terme municipal d’, al no poder completar el descens. Segons han informat els Bombers a, l’avís es va rebre ahir a la nit, al voltant de les 22 hores, quan els dos joves no es veien capaços de continuar la marxa perquèDesprés d’estaramb els excursionistes, un equip del grup de Recolzament d’Actuacions Especials () dels Bombers els ha pogut rescatar enaquest matí, ja amb la llum del dia. Els dos nois estan sans i estalvis i han pogut passar relativament bé la nit, ja que duien. Els Bombers aprofiten per remarcar la importància d’anar ben preparat a la muntanya.El pic Verdaguer és un cim desituat al Massís del Montcalm, juntament amb la Pica d'Estats i la Punta Gabarró, dins el. El cim porta des de 1983 el nom en honor de, reconegut poeta i amant de l'excursionisme.

