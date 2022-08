L'FBI escorcolla la mansió de Trump a Florida a la recerca de documents oficials

NEW IN AXIOS: Trump denied flushing documents as president, as I learned during reporting last year for CONFIDENCE MAN. A Trump White House source recently provided PHOTOS of paper with Trump’s handwriting in two different toilets via @mikeallen https://t.co/wv6rrupO1n — Maggie Haberman (@maggieNYT) August 8, 2022

L'expresident dels Estats Unitsha denunciat que l'Oficina Federal d'Investigació () ha entrat i registrat la mansió que té al complex turístic de Mar-a-Lago, a l'estat de Florida.En un comunicat, el magnat ha carregat contra "l'escorcoll no anunciat" i l'ha considerat "no necessari ni adequat". "La meva bonica casa Mar-a-Lago de Palm Beach està actualment", ha detallat l'expresident nord-americà en un comunicat.Tot i que ni l'FBI ni el Departament de Justícia han confirmat el registre, s'investiga si Trump es va emportar documents de laquan va perdre la presidència, el gener de 2021, perquè no acabessin en mans del govern de l'actual president,. Segons Trump, els agents han accedit a la seva caixa forta, per la qual cosa s'ha considerat víctima d'una "persecució política".La investigació ha esclatat en plena polèmica per la publicació d'unes fotografies on es veuen papers amb la sevaLa periodista del New York Times Maggie Haberman va fer públiques les fotografies com a avançament del seu llibre. Segons les seves fonts, la destrucció de documents era una pràctica habitual a la Casa Blanca en el mandat de Trump: "", assegura Haberman.

