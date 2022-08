Villarejo va advertir Inda que el compte de Trias a Suïssa era fals

Nova entrega dels àudios entre l'excomissarii càrrecs policials i periodistes. En aquest cas sobredel que va informar el diari El Mundo el 2015, en la precampanya de les eleccions municipal a Barcelona que el candidat de CiU va perdre davant d'. En els àudios fets públics per Crònica Libre, l'excomissari explica que va avisar personalment el periodista, que ara dirigeix OkDiario, que la informació del compte a Suïssa. Malgrat els avisos ell ho va publicar., explica Villarejo al director de la Sexta i amic personal d'Inda, Antonio García Ferreras, que en el seu moment també va tenir dubtes de la veracitat de les informacions del periodista sobre Podem però se'n va fer ressò. "Li van colar, s'ho va menjar no sé per què. Jo el vaig advertir:, explica Villarejo.Villarejo també reconeix que han fetamb Inda com ara un informe esborrany amb suposats comptes a l'estranger de la família Pujol, al que Ferreras qualifica com "el més gran corrupte del país".El president de La Razón,, es refereix en el mateix dinar als comptes a l'estranger del pare de Trias fruit d'una venda i els diners del qual s'haurien repartit entre els germans. L'exalcalde va admetre el 2017 que el seu pare havia tingut una estructura off shore que controlavai que va operar fins al 2013, però va negar haver-se'n beneficiat. Un assumpte que res tenia a veure, però, amb el suposatque li va atribuir El Mundo.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor