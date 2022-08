Trànsit planteja reduir el límit de velocitat en deu trams de l'AP-7

El director del Servei Català de Trànsit (SCT),, ha defensat aquest dimarts que diversos trams de l'AP-7 limitin la seva velocitat fins a 100 km/h "si convé". "L'AP-7 ens ocupa i ens preocupa", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio. Des del SCT reiteren que caldriaper combatre l'augment de l'accidentalitat, una proposta que la DGT descarta. Per això, ha explicat, presentaran al titular de la via una proposta de reduccions "notables" en deu trams de l'AP-7 que sumen 70 quilòmetres. D'altra banda, Lamiel ha apuntat que les velocitats màximesquan hi hagi congestions importants i es disposi d'un sistema de gestió intel·ligent de la xarxa."L'AP-7 i el sistema viari no és el mateix que quan hi havia peatges: cal controlar la velocitat d'una forma diferent", ha reivindicat el director del SCT. De moment, ha apuntat,i de control en un total de 100 quilòmetres i es començarà a la C-58 aquest mateix any. Tanmateix, ha insistit Lamiel, cal que l'Estat limiti la velocitat en les vies amb més accidentalitat.En relació amb les víctimes mortals per accidents de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya,Lamiel ha indicat que la causa més concurrent és la distracció, principalment per l'ús del mòbil. Com a exemple, ha citat un control dels Mossos a l'AP-7 en què en 88 de 100 albiraments es va detectar quePer això, ha afirmat que a partir del setembre es posaran en marxa dues càmeres que detecten si s'utilitza el mòbil mentre es condueix.Ara bé, tot i la distracció com a causa principal, també ha destacat que segons dades de l'Institut de Medicina Legal un 40% de les víctimes mortals ha consumitPreguntat pel camió accidentat que va quedar travessat transversalment a l'AP-7 a Fogars de la Selva i va tallar els tres carrils de la via durant hores, Lamiel ha defensat que l'actuació per retirar-lo va estar. El director del SCT ha argumentat que, en primer lloc, calia fer l'aixecament del cadàver i actuar sobre la persona -el conductor mort- i ha relatat que la retirada del camió va comportar "". "El SCT i el titular de la via, el Ministeri, vam actuar amb la màxima celeritat possible", ha conclòs.

