L'espasa de Bolívar enutja Felip VI a la presa de possessió de Petro

Y el Rey de España, el único que se quedó sentado cuando llegó la espada de Bolívar a la posesión presidencial. La misma con la que el libertador combatió al ejercito español hace más de 200 años. pic.twitter.com/uYO9ChehqV — Gener Usuga (@gener_usuga) August 8, 2022

#ATENCIÓN | Cumpliendo la orden del presidente Petro, la Guardia Presidencial saca la espada de Bolívar de la Casa de Nariño y la traslada a la tarima donde se lleva a cabo la toma de posesión #CambioDeMando https://t.co/185MBLz9sv pic.twitter.com/w7t77hJNEY — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 7, 2022

en les visites a l'Amèrica Llatina. L'avenç de líders d'esquerres amb un discurs, també l'espanyol, li han creat moments poc amables en cimeres i investidures. El darrer capítol aquest diumenge, a la presa de possessió com a president de la república de Colòmbia de. El rei d'Espanya, que assistia a la cerimònia amb altres caps d'Estat, no es va aixecar en senyal de respecte quan, símbol de la llibertat i la justícia social a la regió, va entrar a la plaça que du el seu nom a Bogotà. La resta de líders llatinoamericans sí que ho va fer, tal com s'aprecia entre el segon 20 i el 30 del vídeo del periodista.Malgrat que el seu antecessor a la presidència, el dretà, no ho havia previst,als responsables de la casa militar a mitja cerimònia. A principis del segle XIX, Bolívar va convertir-se en heroi de les independències de Veneçuela, Colòmbia, Perú, Equador i Bolívia, que pertanyien a la corona espanyola. La seva espasa va entrar diumenge a la plaça enmig d'una gran alegria dels cent mil partidaris del nou president congregats, que corejavendavant el rictus seriós del monarca. Petro va proclamar que només volia que l'espasa es guardésInventariada des del 1924, el Libertador va dir que la seva arma no s'embeinaria de nou fins que hi hagués justícia social. Estava guardada en una urna a casa seva al centre de Bogotà fins al 1974. El 17 de gener d'aquell any, sota el lema Bolívar, la teva espasa torna a la lluita,i la va mantenir al seu poder al llarg de 27 anys. El 31 de gener de 1991, després de la signatura de l'acord de pau entre l'M-19 i el govern colombià es va tornar i dipositar a la Casa de Nariño, la seu de la presidència.Petro i els seus partidaris consideren l'espasa que no va agradar a Felip VI un. A més de Petro, va prendre possessió la vicepresidenta Francia Márquez, advocada i defensora dels drets humans al país, que va jurar el càrrec

