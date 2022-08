Dormir en una furgoneta per dos euros al dia: el negoci que Barcelona vol aturar

². És legal, això?

L'origen: 2018

Necessitat o negoci camuflat?

Dormir en una furgoneta aparcada al carrer per dos euros al dia o viure en un espai de menys de 3 mTorna el; una guerra que lliura una nova batalla, ja que els inicis del conflicte es remunten al 2018. L'empresade l'obertura d'un nou local ahabilitat per als usuaris dels microhabitatges., davant aquesta situació, ha assegurat que tancarà l'empresa perquè "incompleix tota la legalitat", ha declarat la tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona,El rusc és el niu de les abelles i Haibu4.0 ofereix com a niu -per a persones- una furgoneta o un pis ben diminut. La fórmula que ha fet servir aquesta vegada l'empresa és un espai de cotreball amb la possibilitat de poder-se, fer. I tot això, pagant un total de. Sanz, qui ha considerat "totalment immoral i il·legal" el servei, ha assegurat que Haibu4.0 "mercadeja amb els problemes socials que pateix molta gent a Barcelona".A l'altra cara de la moneda, però, el gerent d'Haibu4.0,ha defensat que els locals "" i ha pronunciat que "ni l'alcaldessa Ada Colau ni cap polític d'Espanya hi poden fer res", en una declaració per Betevé. El nou local, que té el nom dei està situat al carrer de la(districte Sant Andreu), pretén ser l'espai on els clients de l'empresa que dormen en cotxes i pisos rusc passin el dia. Segons la publicitat de l'empresa, el cost total per dormir en un dels nius (vehicle o pis rusc) i poder tenir accés al local durant el dia, és deLa batalla entre l'Ajuntament de Barcelona i l'empresa dels polèmics pisos es remunta fa quatre anys. La primera idea de projecte que Haibu4.0 va voler posar a disposició dels clients van ser càpsules de tan solsper 250 euros al mes, al barri barceloní de Sants-Badal. Barcelona, però, els va voler parar els peus ben ràpids. L'alcaldessa de Barcelona,va ser contundent: "estan fora de normativa,i no ho permetrem".L'Ajuntament va confirmar que no existia "cap sol·licitud de llicència" per aquests habitacles i, per això, en l'exhibició del local el 2018, laval'espai per temes administratius. Com actualment els propietaris de l'empresa coneixen que aquesta primera idea era, aquesta vegada han volgut canviar el funcionament dels seus nius: els usuaris fan nit en furgonetes sense motor al carrer iEl debat radica en dues qüestions: com aquests habitacles permeten compartir sostre de manera funcional són vàlids o, per contra, com provoquen que els usuaris visquin indignament, no són legítims. Els creadors d'Haibu4.0 sempre han deixat clar que presenten la seva proposta com a alternativa a l'En aquest sentit, han pronunciat que volen oferir el servei d'habitatge a aquelles persones que no es poden permetre econòmicament pagar per un pis a la ciutat o, també, per aquelles que només estaranuns mesos a la ciutat. Així doncs, d'una banda, Haibu4.0 defensa la seva idea argumentant que ajudarà a aquells qui pateixen unaeconòmicament parlant, i, d'altra banda, la tinenta Sanz ha opinat que a través del negoci s'de molts ciutadans.

