La Moncloa ni retira ni ajorna el pla d'estalvi d'energia malgrat la pressió autonòmica

Elanunciat pel govern espanyol no ha estat digerit amb consens. La reculada de la Moncloa en alguna de les mesures -com els topalls de l'aire condicionat- i les crítiques dels partits de l'oposició -amb el PP al capdavant- han obligat l'executiu dea tornar a reunir els governs autonòmics amb l'objectiu d'"alinear" les polítiques d'eficiència energètica. De la trobada d'aquest dilluns, dos dies abans que entri en vigor el decret llei, n'ha sortit la negativa a retirar-lo o ajornar-lo, segons que ha explicar la vicepresidentaCapitanejada per la vicepresidenta, la sessió telemàtica de la Conferència Sectorial d'Energia, Indústria i Comerç ha evidenciat el malestar per laprevi amb les autonomies. El secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat,, ja havia advertit abans de la reunió que hi ha imprecisions en el decret llei del govern espanyol, fet que genera "" als sectors afectats. El Govern comparteix els objectius de les mesures, però hi veu marge de millora en les formes. Per això, ha demanatdel pla d'estalvi energètic per poderEl PP ha demanat la, que no es modificarà, davant la pressió de les comunitats autònomes, mentre que el govern espanyol ha criticat les contradiccions dels conservadors, que ha titllat deEls països de la Unió Europea han aprovat en les últimes setmanes unaque finalment no serà lineal i que, en el cas de l'Estat, s'aproximarà al 7%. D'acord amb el pla d'estalvi validat la setmana passada al consell de ministres, s'aplicaranper a l'aire condicionat i la calefacció. Inicialment, es va establir ques'havia de fixar en un mínim deen edificis administratius, hotels, cinemes, estacions de tren, aeroports i museus. Pocs dies després, el govern estatal va apuntar que la restauració i els comerços podrien situar els aparells de climatització a un mínim deLa pretesa flexibilitat de les mesures -així ho va argumentar Ribera, per la intenció d'adaptar-se a les recomanacions de la legislació laboral- no va convèncer els governs autonòmics. Des de Catalunya, per exemple, s'han reclamaten el topall de, per exemple, en les estacions de transport públic o en locals on s'hi emmagatzemin aliments. La Generalitat també veu "" disposar aquesta mateixa setmana d'una tots els establiments climatitzats de titularitat pública: entre el 20% i el 25% no en tenen en aquests moments.En el paquet de mesures d'estalvi energètic, que es preveu aplicar fins l'1 de novembre del 2023, també es va detallar que lahaurà d'estar situada a un màxim de. El decret llei, pensat per combatre un escenari depels efectes derivats de la guerra a Ucraïna, també estableix un pas endavant en eli limitacions en l'ús de la llum en aparadors i edificis públics en horari nocturn, accions que ja han topat amb la negativa del govern madrileny, presidit per, el més bel·ligerant amb el pla dissenyat per la Moncloa.De fet, la negativa d'Ayuso a aplicar el decret validat pel govern espanyol ha fet evidents lesentre la presidenta de la Comunitat de Madrid i el líder del PP,. Les crítiques de Feijóo a la "" de l'executiu espanyol -amb la petició inclosa de la convocatòria d'una conferència de presidents autonòmics- han quedat aigualides per les discrepàncies discursives amb la dirigent madrilenya. També en la carpeta energètica, Ayuso ha actuat per lliure, allunyada del guió fixat per Feijóo.

