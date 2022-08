Mor l'actor de doblatge Carlo Bonomi, l'home que va posar veu a Pingu

Aquest diumenge, l'actor de doblatge que va posara una de les sèries infantils més recordades de TV3:. Bonomi era italià, però va crear un llenguatge, el Pinguish o Penguinese, que podia ser i de fet va ser entès per tot el món. Amb aquesta llengua indesxifrable i alhora versàtil, el Pingu feia partícips els més petits i petites de la casa de la seva vida enBonomi, però, no va ser l'únic Pingu,i el també italià Marcello Magni. No obstant això, probablement, el seu paper va ser el més mític. Bonomi també era pallasso de professió i deia, potser no molt seriosament, queLes aventures de Pingu, la seva inseparable amiga foca i fins a una dotzena més de personatges als quals l'actor de doblatge també va posar veu formen part del record col·lectiu de pares, mares, fills i filles de diverses generacions que van créixer amb ells.El que potser no es recorda amb tanta claredat és queAquesta peça va ser estrenada l'any 1972, un moment en què va causar furor que una única ratlla en moviment protagonitzés tota l'acció.

