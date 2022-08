El govern espanyol decreta serveis mínims a l'aeroport del Prat per la vaga de Ryanair

Tots els aeroports de l'Estat afectats

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha decretat aquest divendres serveis mínims d'entre el 34 i el 81% a l'aeroport del Prat per a la vaga de tripulants de cabina a Ryanair convocada. Aquests serveis mínims afectaran només els vols de la companyia en totes les seves condicions: els nacionals, els internacionals i els de llarga durada.Les rutes domèstiques a territoris no peninsularsamb serveis que van delde l'octubre, segons ha informat el mateix ministeri espanyol. Tanmateix, les rutes amb ciutats espanyoles peninsulars i estrangeres que tinguin un recorreguten mitjà de transport alternatiu, els serveis mínims seran d'entre el. Finalment, per a les rutes amb ciutats espanyoles peninsulars amb recorregut inferior a 5 hores en mitjà de transport alternatiu, seran delEls serveis mínims inclouen també els aeroports de. En tots ells, els percentatges es distribueixen igualment en les tres franges diferenciades a l'aeroport de Barcelona. En tots els casos també s'ha decidit establir uns serveis mínims específics per les dates de Nadal.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor