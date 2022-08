Polèmica per una gimcana nocturna per a menors amb proves sexuals a Vilassar de Mar

Una gimcana nocturna organitzada per la Regidoria de Joventut de(Maresme) el passat 22 de juliol ha enervat diverses famílies pel contingut sexual de les proves. Segons ha publicat aquest divendres 'La Vanguardia', l'activitat, per a joves d'entre 12 i 30 anys, incloïa proves com, o reproduir una postura del 'Kama Sutra' per petar un globus. Arran del ressò mediàtic, l'Ajuntament ha emès un comunicat on sosté que els mateixos joves havien demanat incloure proves de temàtica sexuali tenen pocs espais per parlar-ne". Alhora, el consistori s'ha disculpat per no haver informat les famílies del detall de la gimcana.El rotatiu detalla que la Gimcana Nocturna -nom amb què s'anunciava l'activitat- també incloïa proves on els jovesSegons han detallat els pares en base al relat dels participants, altres proves consistien en què les noies es situaven de cara a la paret i els nois havien de petar un globus fent pressió contra els culs. Les famílies s'han mostrat perplexes perquè en diverses proves hi participaven joves menors d'edat ide Vilassar a la Fiscalia de Menors.Des del consistori han admès que les activitats de l'itinerari nocturn "", fet que "ha generat malestar i incomoditats en algunes famílies". "Lamentem profundament l'error i ens comprometem a prendre mesures per tal que les futures activitats es difonguin amb la informació més detallada", explica la Regidoria de Joventut en un comunicat.El govern de Vilassar de Mar ha defensat aquest divendres el contingut "pedagògic" de les proves de caire sexual en una roda de premsa convocada per la polèmica. La regidora de Joventut,, ha sortit al pas de la polèmica desfermada arran de les queixes d'alguns pares i mares de participants menors d'edat. Ha garantit que les proves estaveni que es van definir "basades en allò que ja havien fet a altres poblacions". Ha recalcat que cada activitat es va adaptar a l'edat del grup -la gimcana era per a joves de 12 a 30 anys-, però també ha precisat que l'Ajuntament valorarà el desenvolupament de les proves per si cal revisar-les de cara a l'any que ve.L'Ajuntament recorda que aquest és el segon estiu que se celebra la Gimcana Nocturna dins el programa d'actes Juliol Jove, i detallen que algunes provesperquè, asseguren, van ser els mateixos participants els qui ho van demanar a través del Consell d'Adolescents."Hem detectat quei es construeixen una imatge de la sexualitat a partir del que veuen al porno", apunten des de la Regidoria i des de l'Espai Jove, on defensen que procuren "trencar certes dinàmiques i mostrar-se oberts a parlar de sexe per a què puguin". "Volem evitar que es construeixin un imaginari sexual basat en actituds masclistes, de violència i poc saludables", afegeixen.Finalment, els responsables de l'activitat asseguren que les proves van ser dinamitzades per joves que disposen del, "que coneixien la vessant pedagògica de cada prova i que tenien la consigna d'adaptar-la a la franja d'edat de cada grup". En aquest sentit, garanteixen que els monitors van ser "molt més flexibles" i van tenir "especial cura" amb els joves de menys edat.

