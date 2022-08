Riqui Puig diu adéu al Barça: fitxa per Los Angeles Galaxy

Acord amb els LA Galaxy pel traspàs de @RiquiPuig — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) August 4, 2022

Elha arribat a un acord ambper la venda de. El traspàs era un secret a veus, però estava pendent que ambdues entitats acordessin els darrers detalls. El migcampista de Matadepera encara tenia un any de contracte, però el Barça el deixarà marxar gratis a canvi del 50 per cent d'una venda futura.Des que va arribar al primer equip, Riqui Puig no ha comptat amb la confiança de cap dels entrenadors que s'han succeït. En un primer moment,-qui el va fer debutar- sí que hi va comptar, però l'adeu del tècnic basc també va ser el de les seves oportunitats de formar de manera regular en els onzes titulars blaugranes.ja li va recomanar sortir cedit per guanyar minuts i ritme de joc, però Riqui Puig sempre s'hi va negar. "", va afirmar en múltiples ocasions. L'èxit no li va arribar ambi, ara, tampoc amb. En la primera temporada de l'egarenc a Can Barça, les oportunitats pel migcampista de la Masia han arribat en comptagotes. Lesentorn la seva persona tampoc l'han ajudat.En tornar de vacances, el tècnic de Terrassa li va comunicar que no comptava amb ell. De fet, no ha viatjat a la, on sí que hi han estat altres jugadors que també hauran de sortir del Barça. Des d'aleshores, han sonat diverses destinacions per Riqui Puig, com la lliga portuguesa. Fa uns dies, però, diversos mitjans de comunicació van avançar que finalment recalarà a la, al costat de l'exdavanter del Reial Madrid,

