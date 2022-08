Una nova pedregada afecta explotacions de fruita dolça del Segrià i la Noguera

Unade pedra barrejada amb aigua ha malmès cultius de fruita dolça en municipis com ara(Noguera) o la(Segrià).La tempesta es va formar passades les nou del vespre d'aquest dimecres entre eli eli va descarregar pedres de la mida de fins a un cigró, segons han explicat des d'Asaja Lleida. La pedregada ha afectat explotacions de fruita de llavor, sobretot varietats de pera encara per collir, però també de fruita de pinyol.Està previst que tècnics del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural visitin aquest dijous finques afectades per fer una primera estimació dels danys. Es tracta de lade pedra d'aquesta campanya a les comarques de Ponent.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor