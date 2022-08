Vergés insta Junts a presentar una fórmula per assumir les funcions de la presidència del Parlament

La vicepresidenta primera delamb funcions de presidenta,, ha instat Junts a presentar una fórmula per assumir les funcions de la presidència del Parlament que ara té ella des de la suspensió de Laura Borràs . En declaracions a El Matí de Catalunya Ràdio, Vergés ha recordat que l'acord d'investidura estableix que la presidència de la cambra catalana correspon a Junts. "Estem disposats a tot. Ho facilitarem tot per complir aquest acord", ha afegit. Segons Vergés, es tracta d'unai ha lamentat que la segona institució del país s'hi trobi. Però ha conclòs que, a partir del setembre, s'han de complir els acords: "És el que toca, el que estài el que hauria de ser".Borràs va ser suspesa el 28 de juliol després que el TSJC li obrís judici oral per presumpte fraccionament de contractes quan dirigia la(ILC). Un fet que ha deixat el Parlament en una situació inèdita. Tal com va publicar el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) divendres passat, la vicepresidenta primera la substitueix "amb els mateixos drets i deures". Però Vergés vol que aquesta situaciói que al setembre s'arribi a un acord amb Junts per tornar a l'equilibri que estableix l'acord de govern: la presidència de la Generalitat correspon a ERC i la presidència del Parlament, a Junts.El mateix dia de la suspensió de Borràs, el secretari general de Junts,, va assegurar que el seu partit no proposarà cap persona per substituir Borràs a la presidència del Parlament. Ara però, caldrà veure si, encara que no es voti una nova persona com a presidenta de la cambra, s'arriba a un acord per refer la correlació de forces a la mesa del Parlament. En la situació actual l'òrgan de govern de la cambra catalana té sis membres: dos d'ERC, dos del, un de Junts i un de laPreguntada pel vot delegat de, anul·lat pel, Vergés ha defensat que s'han de fer les "reformes necessàries" al reglament del Parlament perquè es puguin garantir els drets del diputat de Junts a partir d'ara. Segons ha recordat, la via de la reforma del reglament és la proposta que ha fet el grup parlamentari d'ERC.De moment, la fórmula que van acordar els membres independentistes de la mesa, sota la presidència de Borràs, és que la presidentael vot de Puig però no aparegui al panell electrònic per no comprometre els funcionaris. Ara s'està pendent de les actes dels plens del juliol per veure com reflecteixen aquesta fórmula que Borràs va utilitzar en els dos plens del juliol: el del 6 i 7 de juliol i el del 20 i 21 de juliol.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor