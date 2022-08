Tanquen una oficina de Correus a Barcelona per «excés de calor»

La sucursalha paralitzat aquest dimecres la seva activitat laboral després que els delegats de prevenció de riscos laborals d'UGT, CCOO i CGT de Catalunya hagin interposat una denúncia davant la Inspecció de Treball per l'"excés de temperatures" al centre.Segons un comunicat d'UGT de Correus, aquestes temperatures oscil·len entre els, la qual cosa comportaper a la salut dels treballadors si segueixen treballant en aquestes condicions. CGT de Barcelona també ha assenyalat en un comunicat queen la sucursal, i insta els delegats de Salut laboral a l'aplicació de la llei de Prevenció de Riscos laborals.Els treballadors estan a l'espera queratifiqui el tancament i determini les mesures necessàries que ha de prendre la direcció de Correus per a la seva reobertura, a qui retreuen haver "obviat totes les recomanacions en matèria de prevenció davant l'ona de calor".Fonts de Correus han explicat a Europa Press que des d'aquest dimecres l'activitat del centre està aturada.en el sistema de climatització que està a l'espera que l'empresa proveïdora faciliti la peça de recanvi necessària per esmenar-la", assegurant que s'han instal·lat sistemes de refrigeració portàtils provisionals., pel que fa a l'atenció als clients, s'ha habilitat l'entrega d'enviaments en una unitat "molt propera", amb una persona que informa els clients sobre les oficines més properes a les quals es poden dirigir per realitzar els seus enviaments.

