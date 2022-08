L'Hospital de Bellvitge no vol malbaratar el menjar i donarà els excedents a entitats socials

L'(HUB) donarà excedents alimentaris a entitats socials de proximitat amb l'objectiu de. El centre hospitalari ha signat un conveni amb el projectei les racions s'entregaran a lai la, dues entitats sense ànim de lucre que atenen a persones en situació de vulnerabilitat de l'Hospitalet de Llobregat.Elsals pacients arribaran a ambdues fundacions. L'HUB ha tirat endavant aquesta iniciativa per poder aprofitar els excedents que es cuinen a l'hospital: "i, per tant, són aptes per entrar dins d'aquests circuits de reaprofitament", ha assegurat la responsable de restauració de la UTE Clece-Arcasa a l'Hospital de Bellvitge, Montse Revull.L'va comunicar que a Catalunya, les llars, els comerços i la restauració generen aproximadament; dada que equival a uns. En particular,És per això que l'Hospital de Bellvitge ha triat aquestes dues entitats de proximitat per donar l'excedent alimentari que es generi al centre sanitari a la, que atén i acompanya a persones de totes les edats en situació de risc social, i a la, que té com a objectiu cobrir les necessitats bàsiques d'atenció mèdica d'aquelles famílies desfavorides i gent gran.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor