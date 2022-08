L'instructor del cas Nóos, sobre el rei emèrit: «Vaig veure que ser inviolable equivalia a ser impune»

L'exjutge, que va instruir, ha declarat aquest diumenge que la inviolabilitat del Rei emèrit s'ha aplicat com a impunitat: "Vaig veure que inviolable era equivalent a impune i em vaig abstenir de qualsevol recerca". Castro ha deixat clar que"podria haver estat imputat" per un tribunal i ha recordat que el, arran de les notícies publicades, està capacitat actualment per obrir diligències d'ofici i investigar el cas.En una entrevista per Catalunya Ràdio, Castro ha manifestat que no va instruir "cap causa perquè encara que tingués elements per a poder-ho fer, en tant que hi havia dades que poguessin avalar-ho, jo no tenia jurisdicció i, per tant, ni em va passar pel cap".Seguidament, ha criticat que "no pot ser que tothom hagi estat aturat per a donar temps: ha estat parada la" i els ha acusat d'estar "tots parats a l'espera que l'emèrit regularitzés". De fet, el magistrat que va portar aa la presó creu que el Rei emèrit continua sent inviolable i que "la immunitat la continua arrossegant", tot i que abdiqués a favor del seu fill.

