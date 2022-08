Paula Badosa nega que el català sigui una llengua

Polèmiques declaracions de la tenista. En una entrevista a LTA (Lawn Tennis Association), la catalana ha aixecat polseguera en considerar que el català no és una llengua. Preguntada en un vídeo de l'associació tenística del Regne Unit sobre quantes llengües parla Badosa,ha explicat que sap castellà, anglès... i després de dubtar i assegurar que considera que el català no és una llengua, ha admès que també "el parla".La tenista catalana ha demanat disculpes en declaracions aalhora que ha assegurat que se sent decepcionada per la polèmica i ha afirmat que s'han "" les seves declaracions. En veure la magnitud de la polèmica a les xarxes socials, on està sent molt criticada, la tenista ha explicat que l'entrevistador li va dir que el català no comptava com un idioma i que, aleshores, ella "".Badosa, de pares catalans i nascuda a Nova York, va tornar a Barcelona quan només tenia 7 anys i va iniciar-se en el món del tenis. Després,i, anys després, el 2015, va tornar a Barcelona on va començar el seu camí per ser jugadora professional de tenis. Ara gestiona la seva residència entre Begur i a Dubai, als Emirats Àrabs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor