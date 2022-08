Alba Vergés haurà de validar les actes dels plens del Parlament amb els vots delegats de Lluís Puig

La vicepresidenta primera amb funcions de presidenta,, serà l'encarregada de donar el vistiplau a les actes dels plens del Parlament en què s'ha comptabilitzat verbalment el vot delegat de l'exconseller i diputat de Junts,. Així ho han assegurat fonts parlamentàries a l'ACN després que aquest dilluns la presidenta suspesa,, digués a través de Twitter que ella signarà les actes quan el secretari quart de la Mesa,(ERC), les "desbloquegi".Segons l'ACN, fonts pròximes a Borràs han explicat que ningú li ha comunicat a la presidenta suspesa del Parlament que no pugui signar les actes de plens que ella va presidir i que està disposada a fer-ho quan li arribi el document.en què la llavors presidenta del Parlament, Laura Borràs, va comptabilitzar verbalment el vot delegat de Puig tot i que no sortia al panell electrònic per no implicar funcionaris.Una fórmula, aprovada per la majoria independentista de la Mesa, que es va repetir al ple del 20 i 21 de juliol per fer front a la decisió del Tribunal Constitucional (TC) d'anul·lar el vot delegat de Puig, exiliat a Brussel·les. Aquest dilluns, l'ACN ha fet públic quei aquesta notícia ha provocat polèmica entre Borràs i Wagensberg, a qui correspon com a secretari quart de la Mesa signar l'acte del primer ple del juliol.I en el marc d'aquesta picabaralla, Wagensberg va posar en dubte que la menció verbal de Borràs sobre el vot delegat de Puig suposi comptabilitzar el vot del diputat de Junts. De fet, segons el secretari quart, cal reformar el reglament per "tornar a comptabilitzar-lo". "Quan el secretari que bloqueja aquestes actes les signi, jo també ho faré.", va assegurar Borràs dilluns a través de Twitter. Però fonts parlamentàries diuen que Borràs no pot signar actes de plens del Parlament o de Juntes de Portaveus, encara que les sessions s'hagin produït abans del 28 de juliol.

