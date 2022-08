Roba un cotxe de gamma alta a Lloret, rastregen el vehicle per una app i l'intercepten al Maresme

La Policia Local de, en col·laboració amb les policies dei de, al Maresme, ha recuperat un cotxe de gamma alta que havia estat robat en un aparcament de la població. Segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat, el robatori va tenir lloc el dilluns al migdia.es va adonar que els hi havien sostret les pertinences, entre les quals hi havia les claus del cotxe i un mòbil. Aleshores, anar fins a l'aparcament on tenien el vehicle i van veure que tampoc hi era. Per això, van anar fins a la comissaria de laper denunciar-ho. Aleshores, a través de la visualització de matrícules d'entrada i sortida de la població, van detectar el cotxe sortint de Lloret en direcció Blanes.

La víctima va comunicar que tenia una aplicació al telèfon mòbil que permetia rastrejar la ubicació del vehicle, però que no hi podia accedir perquè també li havien robat. La Policia Local de Lloret va iniciar les gestions per poder activar l'app i va descobrir que el vehicle havia marxat per la C-32 en direcció Mataró i que en aquell moment estava a l'N-II, anant cap a Canet de Mar.

La coordinació entre els cossos policials dels diferents municipis implicats va permetre interceptar el cotxe al límit de les poblacions de Canet de Mar i Sant Pol de Mar. El presumpte lladre va ser detingut per robatori amb força i furt d'ús del vehicle. El regidor de Seguretat Ciutadana, Jordi Sais, ha destacat que la ràpida actuació de la Policia Local, ha estat "clau" per poder resoldre el cas.

