Salut autoritza l'eutanàsia de l'autor del tiroteig a Tarragona

L'a la seu de, a la plaça de la mitja Lluna, ha obtingut el permís delperquè se li apliqui l'. La Generalitat considera que l'home complex tots els requisits per poder posar fi a la seva vida legalment, malgrat que el jutjat va paralitzar la mesura demanada per aquest veí d'que el passatva decidir disparar i ferir a quatre persones.La comissió de garanties ha conclòs que l'home viu en aquests moments amb un patiment físic greu -arran d'una lesió medul·lar durant la seva fugida- que li impediria fer vida normal. Tot i aquesta autorització administrativa, les víctimes s'han oposat a l'eutanàsia, a l'espera del judici, i serà l'la que dictaminarà el seu futur.Amb, Marin Eugen Sabau va optar fa gairebé vuit mesos per carregar en una bossa tot d'armes que li servirien per venjar-se de l'empresa on havia treballat. Tot seguit, va fugir en cotxe en direcció a Reus i va ser localitzat finalment pels Mossos d'Esquadra en una masia abandonada al terme municipal de Riudoms. A banda dels tres excompanys de feina, també va disparar contra un agent delsque l'havia intentat aturar a la carretera, de camí a la masia.La jutgessa que porta el cas inicialment va autoritzar l'eutanàsia el passat 6 de juliol en considerar que la mort és un "

