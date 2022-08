L'escassetat de gel fa que alguns supermercats comencin a limitar-ne la venda

Elsstan tenint moltes dificultats aquest estiu en proveir-se deper vendre als seus clients. En el cas deper servir les begudes amb el gel corresponent, a una temperatura òptima. Els motius, segons els productors de gel, i tal com explica Jenny Cortijo de l'empresadesón diversos: sortien d'una pandèmia amb les limitacions en la restauració i no podien augmentar l'estoc els mesos d'hivern com és habitual davant la incertesa dels tancaments.Les demandes de gel van caure i aquest any, de recuperació de l'activitat, no s'ha previst que les vendes tornarien a disparar-se amb el ple rendiment de bars i restaurants. El resultat, als productors els ha mancatque fabriquen durant els mesos de menys sortida del producte, a l'hivern.L'altre motiu,Les empreses de subministrament de gel no volen acumular estoc per l'alt preu de la llum, no s'ho poden permetre. Un dels efectes col·laterals del preu de l'energia que ja afecta l'economia, no només la familiar sinó la del petit o mitjà empresari que no pot fer front als alts rebuts.obliguen a les empreses, per poder vendre el gel a un preu baix, a reduir els costos en electricitat. D'altra banda, la inflació en dispararia el preu de manera desorbitada. Espanya, és un dels principals productors de gel i portar-lo d'altres països encara encariria més el preu final del producte.Algunscom, conscients de l'escassetat i de la batalla entre petites empreses de restauració i ciutadans per aconseguir gel este estiu, han anunciat que limitaran la venda de les bosses de gel per no quedar-se sense. Els establiments havien detectat que alguns clients agafaven més bosses del compte per tenir en estoc.

