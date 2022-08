El TSJC aparta un altre magistrat del judici a la mesa del Parlament per falta d'imparcialitat

El TSJ acaba d’anunciar que també ha acceptat la meua recusació contra el magistrat Carlos Ramos, que va ser nomenat a proposta del PSC.



Pas a pas, seguim desmuntant la farsa de judici orquestrat per continuar silenciant la veu dels catalans representada al @parlamentcat

Seguim! https://t.co/spSX26wAj6 — Josep Costa (@josepcosta) August 3, 2022

El(TSJC) ha acceptat aquest dimecres la recusació de Carlos Ramos, magistrat encarregat de jutjar la mesa del Parlament, liderada perdurant la legislatura passada, els dies 26, 27 i 28 d'octubre . La decisió s'ha adoptat amb dos vots particulars en contra i arriba després d'un recurs de, exvicepresident de la cambra al costat de Torrent. D'aquesta manera, el tribunal accepta l'argument de Costa sobre laEl judici també se celebrarà sense Jesús María Barrientos , president del TSJC. L'1 de juliol, la sala de recusacions va acceptar l'incident de recusació presentat per Costa, al qual es va adherir Eusebi Campadepadrós, per apartar-loper manca d'imparcialitat. Els jutges van reconèixer, per unanimitat, que el gest de Barrientos d'aixecar-se i marxar en unquan feia referència als presos polítics, permet que els afectats tinguin dubtes sobre la imparcialitat requerida pel jutge."Pas a pas, seguim desmuntant laorquestrat per continuar silenciant la beu dels catalans representada al Parlament", ha valorat Costa a través de Twitter, on ha recordat que Ramos va ser "nomenat a proposta del PSC". L'exvicepresident del Parlament, que ja no es dedica a la política professional, jaquan va sr citat a declarar juntament amb la resta d'encausats el setembre del 2021. Això va fer que, a l'octubre del mateix any, fos detingut per portar-lo davant del tribunal Els quatre membres de la mesa s'enfronten aper un delicte dealarran del debat i votació de dues propostes de resolucions l'any 2019 sobre. Concretament, la Fiscalia demana un any i vuit mesos d'inhabilitació per a Torrent, Costa i Campdepadrós, i una multa de 30.000 euros. Delgado s'enfronta a un any i quatre mesos d'inhabilitació i 24.000 euros de multa.

