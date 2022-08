L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) preveu que el setembre haurà de declarar, segons ha afirmat el seu director, Samuel Reyes, en una entrevista a Catalunya Ràdio; una possibilitat que ja va transcendir en una roda de premsa posterior a la trobada que va mantenir amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, la setmana passada. Reyes ha explicat que estana mitjan o finals de setembre davant uns indicadors que marquen "una tendència a la baixa dels embassaments" i tenint en compte que a l'estiu és quan més aigua es consumeix i menys plou. La fase d'alerta implica restriccions que no afecten l'ús domèstic d'aigua.L'alerta, que es declararà quan el nivell dels embassaments de què depèn l'àrea metropolitana se situï per sota del 40%, implicaaixí com no poder netejar els carrers amb mànegues. Les restriccions no es notarien, per tant, en l'aixeta de casa.Ja hi ha municipis de Catalunya que es troben en alerta per sequera. L'ACA l'ha declarada a l'àmbit de Carme-Capellades, l'Anoia-Gaià, la capçalera del Ter i el Llobregat mitjà. L'àrea més poblada de Catalunya,una fase que no implica restriccions, van indicar la setmana passada des de l'ACA.Reyes ha afirmat que el subministrament d'aigua està garantit a la xarxa supramunicipal però ha assenyalat que com més s'allarguin els recursos,i per això ha demanat als ciutadans un consum d'aigua responsable, com tancar l'aixeta durant la dutxa o posar rentadores i rentaplats eficients.

