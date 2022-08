Onze comarques en perill de tempestes amb calamarsa aquest dimecres

Tarda de contrasts a Catalunya.que es troben en alerta per calor -el Pallars Jussà, la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, l'Urgell, la Segarra i les Garrigues- tenen activada, al mateix temps, una altra alerta per intensitat de pluja.s'afegiran a les set comarques lleidatanes esmentades pel que fa a perill per pluges que podrien arribar alsEls xàfecs sovint aniran acompanyats de tempestes amb calamarsa i ratxes fortes de vent.L'avís del Servei Meteorològic de Catalunya ha entrat en vigor aquest dimecres al migdia i, si no hi ha canvis,A les zones properes a les comarques en perill també hi podria haver alguna pluja, però de menor intensitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor