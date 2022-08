Alerta per calor forta en dotze comarques aquest dimecres

⚠ Actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per calor ⚠



➡ Dc. 06:00 h a 18:00 h TU



➡ Llindar que es pot superar: temperatura màxima extrema.



➡ Grau de perill màx. 🟡 1/6



➡ Àmbit: comarques de ponent i del litoral/prelitoral central pic.twitter.com/jCUKDiM7ZX — Meteocat (@meteocat) August 3, 2022

⚠ Actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Dc. 12:00 TU a 24:00 TU



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts



➡ Grau de perill màx. 🟡 1/6 pic.twitter.com/vagPU0zHyN — Meteocat (@meteocat) August 3, 2022

El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat aquest dimecres una alerta perDurant el matí i fins al migdia, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental es trobaran en perill moderat per temperatures elevades.A la tarda, la calor es desplaçarà a l'est del país. Així, seranles que estaran en alerta per calor: el Pallars Jussà, la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, l'Urgell, la Segarra i les Garrigues. En aquest cas, l'alerta s'activarà a les 12 hores i es desactivarà a les 18.Paradoxalment, aquest mateix dimecres a la tarda, aquestes comarques tenen un avís de perill per intensitat de pluja.s'afegiran a les set comarques lleidatanes esmentades pel que fa a perill per pluges que podrien arribar alsEls xàfecs sovint aniran acompanyats de tempestes amb calamarsa i ratxes fortes de vent.

