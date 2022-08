Vandalisme i robatoris al centre cívic

Estat en què ha quedat el pany del centre cívic. Foto: Ajuntament de Llavorsí

Elde CaixaBank de, al Pallars Sobirà, l’únic que dona servei a la població, ha patit aquest passat juliol un seguit d’que l’han deixatdurant pràcticament tot el mes. Ho ha fet públic en un comunicat l’, que ha condemnat uns actes que considera que han donat "" al municipi i que han perjudicat a tots els veïns i visitants.Els fets es remunten a principis del mes passat. Després de constatar que el caixer automàtic no funcionava, i d’obrir les corresponents, l’avaria es va poder solucionar, però al cap de 24 hores el dispensador de bitllets tornava a estar espatllat. Els tècnics no s'explicaven per què el caixer s’avariava amb tanta freqüència. Fins que van revisar les imatges de lesAmb el seu visionat es va poder comprovar que les avaries havien estat provocades pels actes vandàlics comesos per una mateixa persona. Gràcies a les imatges es va poder comprovar que un home adulten diverses ocasions per la zona d’on s’extreuen els bitllets, segons han explicat afonts municipals. Ni CaixaBank ni l’Ajuntament de Llavorsí no tenen intenció, per ara, de denunciar els fets, però s’ho plantejarien en el cas que es tornessin a repetir.En total, veïns i visitants han estat, en plena època estival i a les portes de la festa major. Un caixer automàtic, el de Llavorsí, que dona servei al municipi, però també a molts veïns de les Valls de Cardós i altres poblacions veïnes.Llavorsí també ha patit darrerament elen un equipament municipal, en aquest cas al. L’últim cas ha estat aquest mateix diumenge, quan elde la porta d’entrada ha aparegut amb una tatxa i dos trossos de fusta al seu interior. El centre cívic, que a l’estiu acull el casal infantil, és un espai a disposició dels veïns i entitats del municipi que en els darrers anys també ha sofert eldel microones, la cafetera o la televisió.

