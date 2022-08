La direcció del PP deixa sola Ayuso en l'oposició al decret de mesures energètiques

El coordinador general del, ha assegurat aquest dimecres que la direcció del partit "entén" la decisió de la presidenta de la Comunitat de Madrid,, de portar el decret de mesures energètiques al Tribunal Constitucional (TC), però no ha volgut confirmar un "no" dels populars quan la mesura s'hagi de convalidar al Congrés. En una entrevista a TVE, Bendodo ha recordat que el PP "" i els alcaldes i presidents de comunitat autònoma poden adoptar les seves decisions. En tot cas s'ha mostrat disposat a "seure i parlar" amb el govern espanyol sobre les mesures.Els populars critiquen la manera com el govern espanyol ha anunciat unes mesures que al seu entendreperquè en comptes d'aplicar un pla com el que assegura que té el PP, "el govern parla de corbates, d'aparadors i d'apagar els llums de Nadal".Bendodo ha afirmat que "entén" l'oposició d'Ayuso perquè "". "Entenem l'enuig i la decepció" de la presidenta de la Comunitat de Madrid pel fet que el decret s'ha aprovat sense "cap mena de consens", ha dit.En tot cas ha promès que el PP "estarà a l'altura" i quan conegui els "detalls" de la proposta. "La crisi energètica no es pot afrontar amb ideologia", ha afirmat abans d'insistir que cal aprofitar "tots els recursos", també "l'energia nuclear".Tot plegat després que la presidenta de la Comunitat de Madrid assegués aquest dilluns que no aplicarà les mesures d'estalvi energètic. " Madrid no s'apaga " va afirmar en un tuit, perquè al seu entendre apagar els llums "genera inseguretat" i desincentiva el consum.El seu vicepresident,va rebaixar aquests plantejaments assegurant que la Comunitat aplicarà la part del decret que afecti la "legislació bàsica", i només deixarà d'aplicar allò que estigui "dins de la seva competència".El president del govern espanyol,ja va advertir aquest dimarts que les mesures estan contingudes en un reial decret llei, i per tant són d'obligat compliment per part de les comunitats autònomes. Sánchez també va demanar que es deixin enrere actituds "unilaterals, egoistes i insolidàries".

