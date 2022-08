L'esposa de l'exbisbe de Solsona trenca el silenci

Àudio a Pilar Rahola

L'esposa de l'exbisbe de Solsona Xavier Novell,, ha criticat Aleix Albareda, el director de la comèdia teatral sobre el seu matrimoni Lo del bisbe i l'ha qualificat d'”oportunista”.En un missatge al compte d' Instagram , Sílvia Caballol assegura quei afirma: "No em ve de gust veure escenes, per a mi tan denigrants, com que una noia encarnant la meva persona s'agenolli lascivament entre les cames del bisbe, el meu marit".Per part seva,, en declaracions a Europa Press, ha afirmat que no estava d'acord en tot el que li ha escrit Sílvia Caballol i ha afegit que si ella vol parlar directament amb ell pot fer-ho perquè li va deixar el seu número de telèfon "a l'empresa on treballa Novell" perquè li fessin arribar.A Instagram, Caballol ha dirigit un altre, en què li retreu que hagi fet afirmacions sobre Novell com a "pertorbat mental". "Afirmacions com les de pertorbat mental, desequilibrat mental, o equivalents, em semblen qualificatius molt seriosos per dirigir-los a algú, estimada germana", assenyala al missatge dirigit a sor Lucía Caram.Es refereix així a les declaracions de la religiosa alde Cuatro on sor Lucía Caram va afirmar: "Estem parlant més que d'un bisbe d'una persona que era un desequilibrat".L'escriptora també assegura que veu en aquestes declaracions "una falta de respecte a la professió i a les moltes persones que s'enfronten a diversos tipus de trastorn mental". "D'altra banda, cal una exhaustiva avaluació clínica per fer un diagnòstic així a algú, així com estar capacitat formativament per fer-ho", afegeix.A la mateixa xarxa social, la psicòloga i escriptora ha inclòs un missatge d'àudio dirigiten què afirma: "Em vull centrar en dues acusacions que va fer, homòfob i integrista, paraules que crec que es diuen massa a la lleugera".La periodista havia afirmat al seu compte de Youtube que darrere de la història del bisbe Novell s'ha destapat "tot un escàndol de pràctiques homòfobes per intentar curar, treure elsde la seva voluntat de la seva llibertat sexual i portar-los al camí natural".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor