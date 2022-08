Decisió dràstica: Barcelona prohibeix els bicitaxis

Els bicitaxis quedaran prohibits per llei a Barcelona abans de finalitzar l'any 2022. Aquesta ha estat la determinació presa a la reunió del, format per representants de l'i la, que s'ha celebrat el matí d'aquest dimecres. Ambdues administracions han arribat a un acord per encaixar jurídicament aquesta prohibició i donar-li el rang de llei. "Necessitàvem la seguretat jurídica que ara ens dona la Generalitat", ha celebrat el tinent d'alcalde,La cobertura jurídica s'aconseguirà amb la modificació de la, de 2003. Més concretament de l', que regula les característiques que ha de tenir un vehicle per considerar-se taxi. La la bicicleta s'exclourà com a vehicle vàlid per prestar el servei. El secretari general de Vicepresidència del Govern i de Polítiques Digitals i Territori,, ha explicat que la modificació consistirà, simplement, a "". La llei afecta a tot Catalunya i, per tant, el bicitaxi quedarà prohibit a tot el territori.Si bé, la modificació s'haurà de tramitar ala través de la llei de mesures dels pressupostos de la Generalitat per al 2023, pel qual serà vigent a partir de l'. Font ha matizat que, en el supòsit que el Parlament ho rebutgés, existeixen vies alternatives. Sobre el que manca d'any, Collboni ha volgut remarcar la prohibició dels bicitaxis ja és vigent a Barcelona i que fins a l'aplicació de la llei catalana, es confiscaran tots els vehicles sense llicència. També s'aplicaran sancions de fins a, una xifra que s'incrementarà amb la llei definitiva."Un, lai unhan de ser suficients per dissuadir la pràctica del bicitaxi", ha analitzat el tinent d'alcalde. Actualment, Barcelona té una quarantena de bicitaxis confiscats i ja ha imposat 1.400 multes aquest any. Sobre la no inclusió de representants del bicitaxi a la reunió, el tinent d'alcalde ha negat que existeixi el sector i ha recordat que "".L’agost de 2017, el consistori d’ ja va mostrar la poteta quan va prohibir els bicitaxis -o trixies- de lloguer a les zones més saturades de la, amb multes d’entre 100 i 150 euros. Una mesura que es va replicar poc després al districte de. Des d’aleshores, se succeeixen les sancions per circular per rutes no autoritzades i amb vehicles sense homologar. Recentment, l’Ajuntament ha aprovat ampliar la prohibició a la, a l’, al, ali aldurant mig any.Malgrat l’entrada en vigor de les restriccions a la Ciutat Vella i Sant Martí, el consistori barceloní ha detectat que l’impacte del creixement de l’activitat econòmica i del turisme han provocat eldels bicitaxis -i de les problemàtiques que els atribueixen- cap a altres districtes, així com cap a determinats àmbits i zones emblemàtiques de la ciutat.En aquest temps, el govern local ha estirat les orelles a la Generalitat en repetides ocasions perquè actuï d’arrel per resoldre el conflicte. “Insistim que”, va expressar la tercera tinenta d’alcalde i regidora de Mobilitat,. L'Ajuntament -i ara també la Generalitat- entén que la prohibició és el millor mecanisme per alleugerir la saturació de l’espai públic i reduir les molèsties pels veïns. Per garantir l’equilibri entre la vida veïnal i altres usos de l’espai públic.Aquest tipus de transport no casa amb el model de ciutat que predica l’Ajuntament, que darrerament està accelerant el ritme per fugir del monocultiu turístic. "", va expressar Collboni al ple municipal del mes de maig en què la cambra va demanar, de manera unànime, a la Generalitat que prohibís els bicitaxis. Només els edils devan optar per abstenir-se. "No volem prohibir el vehicle, volem prohibir una", va afegir la segona tinent d'alcalde,El darrer moviment en aquesta direcció el va fer Ada Colau fa unes setmanes, quan va presidir la primera reunió a quatre bandes -amb la Generalitat, el Port de Barcelona i el govern espanyol- per estudiar la regulació que ha dea la capital catalana i reduir-los a la meitat en temporada alta. Els crítics entenen que es tracta d'una. Si més no, la idoneïtat de -com a mínim- discutir la iniciativa va quedar ratificada pocs dies després, quan es va conèixer que Barcelona supera les ciutats més visitades d'Europa pel que fa a la densitat turística per habitant.

