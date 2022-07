La líder del PP a Extremadura denuncia que no hi ha endoll al tren... i el té sota el seient

Ya por aquí en ruta. Os cuento: En este tren de “altas prestaciones”, así nos lo vendieron @Renfe y @sanchezcastejon, no hay ni enchufes para cargar los dispositivos y el wifi va a pedales. Por lo menos, de momento, sí funciona el aire acondicionado. #HablaExtremadura pic.twitter.com/0zOTCtzZXy — María Guardiola (@MGuardiolaPP) July 30, 2022

Sobre la gravísima e imperdonable polémica del enchufe. #HablaExtremadura 👇🏽 pic.twitter.com/bRzO3yjCDL — María Guardiola (@MGuardiolaPP) July 30, 2022

Hi ha campanyes a les xarxes socials que es poden girar en contra si no es cuiden els detalls. Alguna cosa semblant li ha passat a la líder del, que ha agafat un tren cap a Madrid per denunciar el servei de. El resultat, com a mínim, no ha estat l'esperat.Guardiola ha publicat una imatge indignada perquè teòricament no hi havia endoll per carregar el seu. "En aquest tren d'altes prestacions, com ens el van vendre Renfe i, no hi ha endolls per carregar dispositius i el wifi va a pedals", ha assegurat en la publicació a Twitter.Doncs bé, ràpidament desenes d'usuaris li han indicat que l'endoll està en un lloc tan senzill com és a sota el. I, efectivament, així era. La líder popular a Extremadura ha localitzat eli ha demanat disculpes davant una polèmica "gravíssima i imperdonable".Això sí, ha defensat que estava molti fins i tot ha gravat un vídeo perquè "no li passi a ningú més" el que li ha succeït. A més, ha criticat als usuaris que l'han rectificat: "M'agradaria que us enfadéssiu igual amb Pedro Sánchez, responsable d'unque els extremenys no ens mereixem", ha sentenciat.

