El Barça ven el seu primer NFT per més de 650.000 euros

Elha venut aquest divendres el seu primer, amb l'obra digital In a way, immortal inspirada en, que s'ha adquirit per 693.000 dòlars -678.377- en una subhasta adurant la gira nord-americana del conjunt blaugrana en plena pretemporada. El comprador, segons el club, també ha adquirit quatre NFT addicionals que el converteixen en "Barça", que li atorga el privilegi de poder gaudir de diversos avantatges i experiències VIP.La subhasta s'ha tancat a un preu de 550.000, però, afegint les tarifes de la casa de subhastes, el preu agregat final és de 693.000 dòlars. És una obra d'art digital audiovisual que recrea un dels moments més llegendaris de l'holandès: el 22 de desembre del 1973, quan l'icònic jugador va volar per marcar un gol espectacular contra el porter de l'La subhasta va començar via online el 21 de juliol i ha culminat aquest divendres. L'acte ha comptat amb la presència de més de 30 inversors que han mostrat el seu interès i s'ha viscut una gran expectació els darrers minuts abans de donar per acabada la. Al contracte de l'NFT, el Barça incorporarà accions exclusives com Meet & Greet, visites a La, drets d'"hospitality", jugar ali el lliurament oficial de la pilota abans d'algun partit amistós.és el primer NFT d'una col·lecció de deu obres que es presentaran peça per peça els pròxims mesos. Cadascuna reflecteixemblemàtics de la història del Barça. "La col·lecció s'emmarca en la clara aposta estratègica per adoptar la tecnologia i la innovació i, alhora, crear moments culturals inoblidables amb l'objectiu tant d'educar com d'inspirar els seguidors més", asseguren des del club.

