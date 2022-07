Demanen no consumir aigua de l'aixeta a Ripoll i Campdevànol per la sequera

⚠️💦Avís sobre la qualitat de l'aigua de consum de boca pic.twitter.com/UBii7Bj5pU — Somasr,SA (@SomasrSA) July 29, 2022

La societat municipal d’aigües i serveis de Ripollès,, ha emès un avís en què alerta a la població que, degut a la sequera i a la disminució del nivell d’aigua del riu, s’han detectatmés elevats del comte a les captacions que abasteixen els nuclis dePer aquest motiu, es recomana a la població d’aquestes dues localitats no fer servir l’aigua per ús de boca, o sigui, perfins que els nivells estiguin restablerts. La resta d’usos, però, no estan prohibits.Cal recordar que el passat dimarts, 26 de juliol, l'Agència Catalana de l'Aigua va augmentar del nivell de prealerta alla situació de sequera al Ripollès. Això ha comportat que ja s’activessin diverses restriccions.

